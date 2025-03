Пентагон опроверг сообщения о прекращении киберопераций против России

Высокопоставленное должностное лицо Минобороны США опровергает заявления о прекращении киберопераций против России.

Пентагон опроверг сообщения СМИ о том, что министр обороны Пит Хегсет якобы отдал приказ о прекращении киберопераций против России. Как пишет Bloomberg, об этом сообщил высокопоставленный представитель Министерства обороны.

«Хегсет не отменял и не задерживал никаких киберопераций, направленных против враждебных российских целей, и никакого приказа о прекращении этого приоритета не было», — отметил должностное лицо.

Опровержение появилось после того, как издание The Record, специализирующееся на кибербезопасности, сообщило, что Хегсет якобы приказал US Cyber Command отказаться от всех планов против России, включая кибероперации. После этого Washington Post и New York Times также подтвердили эту информацию, ссылаясь на неназванных официальных лиц.

Указывается, что Пентагон отказался комментировать эти сообщения, но заявил, что для Хегсета нет большего приоритета, чем безопасность американских войск.

