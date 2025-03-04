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Пентагон заперечив повідомлення про припинення кібероперацій проти Росії

10:23, 4 березня 2025
Високопосадовець Міноборони США спростовує заяви про припинення кібероперацій проти Росії.
Пентагон заперечив повідомлення про припинення кібероперацій проти Росії
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Пентагон спростував повідомлення ЗМІ про те, що міністр оборони Піт Хегсет нібито видав наказ про припинення кібероперацій проти Росії. Як пише Bloomberg, про це повідомив високопосадовець Міністерства оборони.

«Хегсет не скасовував і не затримував жодних кібероперацій, спрямованих проти зловмисних російських цілей, і жодного наказу про припинення цього пріоритету не було», - зазначив посадовець.

Заперечення з’явилося після того, як видання The Record, що спеціалізується на кібербезпеці, повідомило, що Хегсет нібито наказав US Cyber Command відмовитися від усіх планів проти Росії, включаючи кібероперації. Після цього Washington Post та New York Times також підтвердили цю інформацію, посилаючись на неназваних чиновників.

Вказується, що Пентагон відмовився коментувати ці повідомлення, але заявив, що для Хегсета немає більшого пріоритету, ніж безпека американських військ.

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США

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