Практика судів
  1. В Україні

Денис Шмигаль наголосив, що військова підтримка США продовжується

13:41, 4 березня 2025
США продовжують військову підтримку України, а уряд веде дипломатичну роботу для її збереження до досягнення мирної угоди.
Денис Шмигаль наголосив, що військова підтримка США продовжується
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військова підтримка України Сполученими Штатами Америки продовжується. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу.

«Сьогодні ця підтримка є в Україні. Вона продовжується», — Шмигаль прокоментував повідомлення про призупинення американської допомоги для України.

За словами очільника уряду, стосовно дискусій про можливість припинення військової підтримки США, Україна «абсолютно спокійно всіма наявними і доступними дипломатичними каналами буде продовжувати спокійну роботу» з США, Конгресом та Адміністрацією президента Дональда Трампа для того, щоб Україна і США продовжили боротьбу за справедливий, тривалий, стабільний мир в Україні.

«Ми працюємо із Конгресом, із адміністрацією Трампа, щоб американська підтримка продовжувалася аж до повного досягнення мирної угоди. Але я наголошу - на умовах України, як країни-жертви», — наголосив прем'єр.

«Сьогодні Україна абсолютно твердо налаштована продовжити співпрацю з Сполученими Штатами Америки і впевнений, що підтримка від Сполучених Штатів, як від світового лідера, одного з найбільших наших партнерів, який нас підтримував протягом трьох років, буде продовжуватись», – підсумував Денис Шмигаль.

Як раніше повідомляли ЗМІ, зокрема видання Bloomberg та агентство Reuters, США припиняють військову допомогу Україні.

Проте кореспондент The Economist Олівер Керролл стверджує, що офіційного рішення та доказів скасування військової допомоги США не було.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Україна Дональд Трамп війна Денис Шмигаль військова допомога

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховній Раді пропонують відновити систему військових судів

У парламенті зареєстровано законопроект щодо відновлення в Україні системи військових судів.

Вища рада правосуддя вирішила не продовжувати на три місяці строк повноважень членів ВРП Віталія Саліхова та Інни Плахтій

Члени ВРП, у яких у березні спливають повноваження, не будуть працювати більше визначеного законом строку – у складі ВРП залишиться 15 членів Ради правосуддя.

Місцевий суд може оцінювати рішення слідчого і прокурора на стадії підготовчого судового засідання, розглядаючи клопотання про закриття провадження у зв’язку зі спливом строків розслідування – Верховний Суд

Об’єднана палата Касаційного кримінального суду пояснила, чи може суд першої інстанції на стадії підготовчого судового засідання під час розгляду клопотання про закриття кримінального провадження на підставі спливу строків досудового розслідування оцінювати рішення слідчого, прокурора чи слідчого судді.

Кабмін погодив реорганізацію Державного науково-дослідного інституту МВС

МВС доручено здійснити в заходи, пов’язані з реорганізацією Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ.

Урсула фон дер Ляєн оголосила свій план «Переозброїти Європу» зі створення фонду на 150 мільярдів євро

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пропонує створити новий фонд загальної оборони в розмірі 150 мільярдів євро, але механізм збору коштів поки нечітко зрозумілий.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Мельник
    Олег Мельник
    суддя Північно-Західного апеляційного господарського суду
  • Оксана Ул’яновська
    Оксана Ул’яновська
    суддя Святошинського районного суду міста Києва