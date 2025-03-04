Денис Шмигаль наголосив, що військова підтримка США продовжується

США продовжують військову підтримку України, а уряд веде дипломатичну роботу для її збереження до досягнення мирної угоди.

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Військова підтримка України Сполученими Штатами Америки продовжується. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу.

«Сьогодні ця підтримка є в Україні. Вона продовжується», — Шмигаль прокоментував повідомлення про призупинення американської допомоги для України.

За словами очільника уряду, стосовно дискусій про можливість припинення військової підтримки США, Україна «абсолютно спокійно всіма наявними і доступними дипломатичними каналами буде продовжувати спокійну роботу» з США, Конгресом та Адміністрацією президента Дональда Трампа для того, щоб Україна і США продовжили боротьбу за справедливий, тривалий, стабільний мир в Україні.

«Ми працюємо із Конгресом, із адміністрацією Трампа, щоб американська підтримка продовжувалася аж до повного досягнення мирної угоди. Але я наголошу - на умовах України, як країни-жертви», — наголосив прем'єр.

«Сьогодні Україна абсолютно твердо налаштована продовжити співпрацю з Сполученими Штатами Америки і впевнений, що підтримка від Сполучених Штатів, як від світового лідера, одного з найбільших наших партнерів, який нас підтримував протягом трьох років, буде продовжуватись», – підсумував Денис Шмигаль.

Як раніше повідомляли ЗМІ, зокрема видання Bloomberg та агентство Reuters, США припиняють військову допомогу Україні.

Проте кореспондент The Economist Олівер Керролл стверджує, що офіційного рішення та доказів скасування військової допомоги США не було.

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