Денис Шмыгаль подчеркнул, что военная поддержка США продолжается

США продолжают военную поддержку Украины, а правительство ведет дипломатическую работу по ее сохранению до достижения мирного соглашения.

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Военная поддержка Украины Соединенными Штатами Америки продолжается. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге.

«Сегодня эта поддержка есть в Украине. Она продолжается», — прокомментировал Шмыгаль сообщения о приостановке американской помощи Украине.

По словам главы правительства, касательно дискуссий о возможном прекращении военной поддержки США, Украина «абсолютно спокойно всеми имеющимися и доступными дипломатическими каналами будет продолжать спокойную работу» с США, Конгрессом и Администрацией президента Дональда Трампа для того, чтобы Украина и США продолжили борьбу за справедливый, длительный и стабильный мир в Украине.

«Мы работаем с Конгрессом, с администрацией Трампа, чтобы американская поддержка продолжалась до полного достижения мирного соглашения. Но я подчеркну – на условиях Украины, как страны-жертвы», — отметил премьер.

«Сегодня Украина абсолютно твердо настроена продолжить сотрудничество с Соединенными Штатами Америки и уверен, что поддержка от Соединенных Штатов, как от мирового лидера, одного из наших крупнейших партнеров, который поддерживал нас на протяжении трех лет, будет продолжаться», — подытожил Денис Шмыгаль.

Как ранее сообщали СМИ, в частности издание Bloomberg и агентство Reuters, США прекращают военную помощь Украине.

Однако корреспондент The Economist Оливер Кэрролл утверждает, что официального решения и доказательств отмены военной помощи США не было.

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