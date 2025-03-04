Лучшие дни впереди, — сенатор-республиканец Грэм отреагировал на заявление Зеленского о готовности к переговорам

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм с одобрением отреагировал на заявление Президента Владимира Зеленского о готовности сесть за стол переговоров. Об этом он написал в соцсети X.
Грэм сделал репост сообщения Зеленского, отметив, что "лучшие дни впереди".
Речь идет о словах Президента о том, что Украина "готова поскорее сесть за стол переговоров с целью приближения надежного мира".
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поскорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир.
Также Президент отметил, что Украина стремится к миру и готова работать для этого с США.
Отметим, что Верховная Рада обратилась к Дональду Трампу о необходимости партнерства с США в сфере полезных ископаемых.
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