Лучшие дни впереди, — сенатор-республиканец Грэм отреагировал на заявление Зеленского о готовности к переговорам

Сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что «лучшие дни впереди».

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Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм с одобрением отреагировал на заявление Президента Владимира Зеленского о готовности сесть за стол переговоров. Об этом он написал в соцсети X.

Грэм сделал репост сообщения Зеленского, отметив, что "лучшие дни впереди".

Речь идет о словах Президента о том, что Украина "готова поскорее сесть за стол переговоров с целью приближения надежного мира".

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поскорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир.

Также Президент отметил, что Украина стремится к миру и готова работать для этого с США.

Отметим, что Верховная Рада обратилась к Дональду Трампу о необходимости партнерства с США в сфере полезных ископаемых.

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