Во время обсуждения пенсионной реформы Галина Третьякова подчеркнула необходимость отвязать должностные оклады от прожиточного минимума

Кроме того, Третьякову беспокоят специальные пенсионные режимы, в частности наличие категорий граждан, для которых нет пенсионного возраста, а есть только выслуга, которая отличается от общеустановленного пенсионного возраста – и создает финансовое давление на пенсионную систему.

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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова приняла участие в экспертной дискуссии, посвященной пенсионной реформе. Мероприятие профинансировала программа от правительства Великобритании. Кроме того, в мероприятии приняли участие первая заместительница Министра социальной политики Дарина Марчак.

Напомним, что МВФ ожидает от правительства внесения законопроекта о пенсионной реформе в Украине в этом году.

Предметом обсуждения стали вопросы относительно реформирования солидарной пенсионной системы.

Как сообщает Комитет, было констатировано, что текущая ситуация ставит под угрозу долгосрочную устойчивость пенсионного обеспечения, что требует дальнейших законодательных изменений и стратегического пересмотра подходов к функционированию пенсионной системы Украины.

Галина Третьякова отметила, что «проблематику пенсионного обеспечения солидарного уровня можно решить только на макроэкономическом уровне».

Она проинформировала присутствующих о актуальных проблемах пенсионной системы, которые имеют комплексный юридический характер и требуют системного решения на законодательном уровне. К ним, по ее словам, относятся следующие.

Демографический кризис, а именно уменьшение численности трудоспособного населения и увеличение доли пенсионеров создают чрезмерную нагрузку на солидарную систему.

Низкий прожиточный минимум и его несоответствие фактическим потребностям:

– отсутствие единого методологического подхода к определению размера прожиточного минимума, что приводит к его искусственному занижению;

– влияние низкого прожиточного минимума на расчет социальных выплат, в том числе минимальной пенсии.

«Наш комитет об этом неоднократно указывал Минфину. Проблематика кроется в реформе «Гройсмана и Ревы» 2016 года, когда большое количество должностных окладов в 14 законах Украины было привязано к прожиточному минимуму с разными коэффициентами вплоть до 75. Я эту проблему называю «340 vs 475».

Речь идет о том, что если мы сейчас поднимем прожиточный минимум до 6 тысяч, то для обеспечения минимальной пенсии, которую получают у нас сегодня около 30% пенсионеров, понадобится 340 миллиардов. А для того, чтобы на том же уровне прожиточного минимума обеспечить оплату в государственных учреждениях, понадобится 475 миллиардов гривен.

Таким образом, отвязка в 14 законах должностных окладов от прожиточного минимума является второй макроэкономической проблемой» – отметила Третьякова.

Напомним, осенью 2024 года министр соцполитики Оксана Жолнович призвала депутатов вернуться к законопроекту 3515, которым планируется отвязать «минималку» от прожиточного минимума и ввести налогообложение для домохозяйств.

Также это проблемы системы социального страхования (устаревшая модель, низкий уровень выплат):

– финансовая несоответствие распределения пенсионного поступления от ЕСВ;

– отсутствие надлежащего управления системой с участием СПО работодателей и профсоюзов.

Кроме того, проблемой являются «списки №1 и №2» (льготное пенсионное обеспечение):

– отсутствие четких критериев актуализации списков №1 и №2 в соответствии с современными изменениями в трудовом законодательстве и условиях труда;

– отсутствие справедливого распределения обязательств между работодателями и государством в финансировании таких пенсий.

Галина Третьякова также подчеркнула проблему финансирования судебных расходов в делах по пенсионным спорам:

– отсутствие эффективного механизма внесудебного урегулирования пенсионных споров;

– перегрузка судебной системы из-за большого количества дел по пенсионному обеспечению.

Еще один вопрос – дифференциация пенсионного обеспечения в солидарной системе.

Председатель Комитета отметила: «Дифференциация пенсионного обеспечения является следствием того, что мы не рассматриваем «солидарку» как солидарную систему, когда и богатые, и бедные платят разные взносы, но пенсия одинакова для всех. Если бы мы перераспределили пенсию, поровну между пенсионерами она была бы сегодня на уровне 5,8 тысяч гривен. Это среднее пенсионное обеспечение на сегодня. В то же время, мы эту солидарность убили, введя только страховые механизмы. Такую персонифицированность 40% граждан воспринимают как несправедливость».

Также проблемой, по ее словам, является отсутствие дополнительных составляющих пенсионного обеспечения:

– отсутствие накопительной пенсионной системы как дополнительного источника дохода пенсионеров;

– недостаточное привлечение негосударственных пенсионных фондов и других механизмов долгосрочного пенсионного страхования;

– отсутствие законодательных стимулов для работодателей относительно участия в формировании пенсионных накоплений работников.

Кроме того, Третьякову беспокоят специальные пенсионные режимы (отсутствие единого пенсионного возраста):

– наличие категорий граждан, для которых нет пенсионного возраста, а есть только выслуга, которая отличается от общеустановленного пенсионного возраста, также создает финансовое давление на пенсионную систему;

– отсутствие четкой стратегии реформирования специальных пенсий, которая учитывает демографические и экономические вызовы и тому подобное.

По итогам дискуссии участники подтвердили необходимость законодательных изменений в сфере пенсионного обеспечения, в частности, пересмотра механизмов выплат, устранения противоречий в законодательстве и внедрения прозрачных механизмов расчета пенсий.

Автор: Наталя Мамченко

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