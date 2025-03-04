Кращі дні попереду, — сенатор-республіканець Грем відреагував на заяву Зеленського про готовність до переговорів

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем повідомив, що «кращі дні попереду».

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Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем схвально відреагував на заяву Президента Володимира Зеленського про готовність сісти за стіл переговорів.Про це він написав у соцмережі X.

Грем зробив репост допису Зеленського, зазначивши, що "кращі дні попереду".



Йдеться про слова Президента про те, що Україна "готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів з метою наближення надійного миру".

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду зі США щодо корисних копалин "в будь-який час і в будь-якому зручному форматі".

Також Президент зазначив, що Україна прагне до миру і готова працювати для цього з США.

Зазначимо, що Верховна Рада звернулася до Дональда Трампа щодо необхідності партнерства зі США у сфері корисних копалин.

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