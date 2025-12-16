Рада прийняла законопроєкт щодо здоров’я тварин і обігу ветпрепаратів за нормами ЄС

Документ має на меті узгодження регулювання сфери ветеринарної медицини та благополуччя тварин із нормами ЄС.

Верховна Рада у вівторок 16 грудня прийняла у другому читанні і в цілому закопропроєкт 12285-д про внесення змін до деяких законів України щодо приведення регулювання у сфері ветеринарної медицини та благополуччя тварин у відповідність до актів права Європейського Союзу.

Законопроєктом передбачається усунення неузгодженостей та невідповідностей законодавству Європейського Союзу, удосконалення чинного законодавства у сфері здоров’я тварин, а також у сфері виробництва та обігу ветеринарних лікарських засобів.

Основними положення Закону, зокрема, передбачено:

забезпечення здоров’я тварин в частині вдосконалення процедури фінансування ветеринарно-санітарних заходів;

вдосконалення заходів державного ветеринарно-санітарного контролю (нагляду) щодо обігу ветеринарних лікарських засобів;

виробництва, обігу, реєстрації і застосування ветеринарних лікарських засобів;

приведення ліцензування господарської діяльності з ветеринарної практики, з виробництва ветеринарних лікарських засобів, оптової дистрибуції та роздрібної реалізації ветеринарних лікарських засобів у відповідність до вимог законодавства про ліцензування.

