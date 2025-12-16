  1. Законодавство
Рада прийняла законопроєкт щодо здоров’я тварин і обігу ветпрепаратів за нормами ЄС

13:23, 16 грудня 2025
Документ має на меті узгодження регулювання сфери ветеринарної медицини та благополуччя тварин із нормами ЄС.
Рада прийняла законопроєкт щодо здоров’я тварин і обігу ветпрепаратів за нормами ЄС
Верховна Рада у вівторок 16 грудня прийняла у другому читанні і в цілому закопропроєкт 12285-д про внесення змін до деяких законів України щодо приведення регулювання у сфері ветеринарної медицини та благополуччя тварин у відповідність до актів права Європейського Союзу.

Законопроєктом передбачається усунення неузгодженостей та невідповідностей законодавству Європейського Союзу, удосконалення чинного законодавства у сфері здоров’я тварин, а також у сфері виробництва та обігу ветеринарних лікарських засобів.

Основними положення Закону, зокрема, передбачено:

  • забезпечення здоров’я тварин в частині вдосконалення процедури фінансування ветеринарно-санітарних заходів;
  • вдосконалення заходів державного ветеринарно-санітарного контролю (нагляду) щодо обігу ветеринарних лікарських засобів;
  • виробництва, обігу, реєстрації і застосування ветеринарних лікарських засобів;
  • приведення ліцензування господарської діяльності з ветеринарної практики, з виробництва ветеринарних лікарських засобів, оптової дистрибуції та роздрібної реалізації ветеринарних лікарських засобів у відповідність до вимог законодавства про ліцензування.

