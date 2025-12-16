  1. Законодательство
Рада приняла законопроект о здоровье животных и обороте ветпрепаратов по нормам ЕС

13:23, 16 декабря 2025
Документ направлен на согласование регулирования сферы ветеринарной медицины и благополучия животных с нормами ЕС.
Рада приняла законопроект о здоровье животных и обороте ветпрепаратов по нормам ЕС
Верховная Рада во вторник, 16 декабря, приняла во втором чтении и в целом законопроект 12285-д о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения регулирования в сфере ветеринарной медицины и благополучия животных в соответствие с актами права Европейского Союза.

Законопроект предусматривает устранение несогласованностей и несоответствий законодательству Европейского Союза, совершенствование действующего законодательства в сфере здоровья животных, а также в сфере производства и обращения ветеринарных лекарственных средств.

Основными положениями Закона, в частности, предусмотрено:

  • обеспечение здоровья животных в части совершенствования процедуры финансирования ветеринарно-санитарных мероприятий;
  • совершенствование мер государственного ветеринарно-санитарного контроля (надзора) за обращением ветеринарных лекарственных средств;
  • производства, обращения, регистрации и применения ветеринарных лекарственных средств;
  • приведение лицензирования хозяйственной деятельности по ветеринарной практике, по производству ветеринарных лекарственных средств, оптовой дистрибуции и розничной реализации ветеринарных лекарственных средств в соответствие с требованиями законодательства о лицензировании.

законопроект ЕС животные

