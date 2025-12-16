Рада приняла законопроект о здоровье животных и обороте ветпрепаратов по нормам ЕС

Документ направлен на согласование регулирования сферы ветеринарной медицины и благополучия животных с нормами ЕС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада во вторник, 16 декабря, приняла во втором чтении и в целом законопроект 12285-д о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения регулирования в сфере ветеринарной медицины и благополучия животных в соответствие с актами права Европейского Союза.

Законопроект предусматривает устранение несогласованностей и несоответствий законодательству Европейского Союза, совершенствование действующего законодательства в сфере здоровья животных, а также в сфере производства и обращения ветеринарных лекарственных средств.

Основными положениями Закона, в частности, предусмотрено:

обеспечение здоровья животных в части совершенствования процедуры финансирования ветеринарно-санитарных мероприятий;

совершенствование мер государственного ветеринарно-санитарного контроля (надзора) за обращением ветеринарных лекарственных средств;

производства, обращения, регистрации и применения ветеринарных лекарственных средств;

приведение лицензирования хозяйственной деятельности по ветеринарной практике, по производству ветеринарных лекарственных средств, оптовой дистрибуции и розничной реализации ветеринарных лекарственных средств в соответствие с требованиями законодательства о лицензировании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.