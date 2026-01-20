Украина переходит на новые правила ветеринарной медицины по нормам ЕС — Зеленский подписал закон
Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения регулирования в сфере ветеринарной медицины и в сфере благополучия животных в соответствие с актами права Европейского Союза № 4718-ІХ (законопроект 12285-д).
Закон предусматривает совершенствование государственного ветеринарно-санитарного контроля, а также обновление правил производства, обращения, регистрации и применения ветеринарных лекарственных средств. Кроме того, документ приводит лицензирование ветеринарной практики в соответствие с требованиями законодательства ЕС.
Основные положения предусматривают:
- обеспечение здоровья животных в части совершенствования процедуры финансирования ветеринарно-санитарных мероприятий;
- совершенствование мер государственного ветеринарно-санитарного контроля (надзора) по обращению ветеринарных лекарственных средств;
- производство, обращение, регистрацию и применение ветеринарных лекарственных средств;
- приведение лицензирования хозяйственной деятельности в сфере ветеринарной практики, производства ветеринарных лекарственных средств, оптовой дистрибуции и розничной реализации ветеринарных лекарственных средств в соответствие с требованиями законодательства о лицензировании.
Напомним, в декабре Рада приняла закон о здоровье животных и обращении ветпрепаратов по нормам ЕС.
Также «Судебно-юридическая газета» писала, что Рада поддержала в первом чтении законопроект об усилении защиты домашних животных.
