Резервы на нуле: в ДТЭК объяснили, почему половина Одессы в блекауте

22:54, 18 февраля 2026
Из-за атак более 100 тысяч семей остаются без света.
Как известно, после недавнего удара шахедами половина Одессы осталась без света и воды. Вторые сутки энергетики работают для восстановления питания, но повреждения критические. Об этом сообщили в ДТЭК.

На сегодняшний день без света остаются 107 тысяч клиентов в Киевском районе Одессы и частично в Одесском районе области.

Объекты критической инфраструктуры – больницы, котельные и другие важные учреждения работают от резервных источников питания там, где это возможно.

"К сожалению, переподключить клиентов от других объектов невозможно - технический резерв уже исчерпан", - заявили в компании.

Энергетики продолжают работать круглосуточно: разбирают завалы, проверяют поврежденное оборудование, восстанавливают линии и разрабатывают временные схемы подачи электроэнергии.

Сроки восстановления электроэнергии неизвестны, в городе развернуты дополнительные Пункты несокрушимости.

