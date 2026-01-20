  1. Публикации
  2. / В Украине

В Украине предлагают упростить увольнение работников на ВОТ и в зонах боевых действий

08:01, 20 января 2026
Работодателям разрешат увольнять работников без риска юридической ответственности.

В Верховной Раде предлагают усовершенствовать порядок увольнения работников, находящихся на временно оккупированных территориях. Речь идет о законопроекте №14385, который предусматривает изменения в Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно организации трудовых отношений на временно оккупированных территориях».

Законопроектом предлагается внести следующие изменения:

  • работодатель освобождается от обязанности соблюдать нормы трудового законодательства и охраны труда относительно рабочего времени, отдыха, учета несчастных случаев, безопасных условий труда, медицинских осмотров и создания специальных условий для работников с инвалидностью;
  • работодатель получит право увольнять работников, рабочее место которых находится на временно оккупированной территории, в случае оккупации территории с дня, следующего за днем включения соответствующей территории в перечень временно оккупированных российской федерацией территорий, включая задним числом;
  • работодатель сможет приостанавливать действия трудового договора с работниками на основании приказа, который будет основываться на статусе территории как территории, на которой ведутся активные боевые действия или которая временно оккупирована рф;
  • работодатель освобождается от административной, финансовой и уголовной ответственности за невыплату заработной платы, начисленной до момента увольнения или приостановления трудовых отношений;
  • предусмотрено, что плановые и внеплановые проверки работодателей на территориях активных боевых действий или временно оккупированных не проводятся, а начатые проверки приостанавливаются с начала боевых действий или оккупации до их завершения. Если работодатель меняет местонахождение на другую территорию Украины, проверки возобновляются после государственной регистрации этой смены.

Как отмечается в пояснительной записке, внедрение законопроекта приведет к снижению административного давления на предприятия, находящиеся в зоне риска на территориях активных боевых действий и временно оккупированных территориях, и обеспечит четкое правовое регулирование отношений между работодателем и работниками таких предприятий.

По мнению инициаторов законопроекта, это позволит предотвратить банкротство и ликвидацию таких предприятий и будет способствовать повышению устойчивости экономики страны.

Верховная Рада Украины законопроект увольнение оккупированные территории





