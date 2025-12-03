  1. Законодательство
ГИА отменяется, а НМТ остается: Рада утвердила правила вступительной кампании 2026 года

16:30, 3 декабря 2025
Верховная Рада закрепила действующий формат НМТ и порядок поступления, сохранив перечень предметов и действительность результатов предыдущих лет без проведения ГИА.
Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект 13650 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2026 года.

Документ разработан с целью необходимости обеспечения организации вступительной кампании 2026 года в особом порядке, определенном центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки.

Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению безопасности поступающих во время проведения вступительной кампании 2026 года, формированию контингента соискателей высшего и профессионального предвысшего образования, сохранению интеллектуального потенциала нации, будет стимулировать обучение в Украине, снизит социальную напряженность в обществе в части определенности правил и требований вступительной кампании 2026 года и прохождения государственной итоговой аттестации.

Так, формат вступительной кампании 2026 года остается таким же, как и в этом году: основная сессия Национального мультипредметного теста будет проходить в один день, с возможностью дополнительных сессий для тех, кто не сможет принять участие в основной.

«Это понятное и предсказуемое решение в военное время, когда главным остается вопрос безопасности и равенства доступа каждого из участников тестирования, в том числе и за рубежом», – отметил глава парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Он напомнил основные положения законопроекта:

  • Как и предыдущие годы, поступающие не будут сдавать государственную итоговую аттестацию (ГИА).
  • ГИА не предусмотрена и на других уровнях образования.
  • Перечень предметов НМТ остается неизменным. Поступающие будут сдавать украинский язык, математику, историю Украины и один предмет на выбор: иностранный язык, биологию, географию, физику, химию или украинскую литературу.
  • Все результаты НМТ, начиная с 2023 года, остаются действительными и могут быть использованы при поступлении в 2026 году.

