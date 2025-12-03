  1. Законодавство
ДПА скасовується, а НМТ залишається: Рада ухвалила правила вступної кампанії 2026 року

16:30, 3 грудня 2025
Верховна Рада закріпила чинний формат НМТ та порядок вступу, зберігши перелік предметів і дійсність результатів попередніх років без проведення ДПА.
Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроєкт 13650 про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2026 року.

Документ розроблено з метою необхідності забезпечення організації вступної кампанії 2026 року в особливому порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Прийняття законопроекту сприятиме забезпеченню безпеки вступників під час проведення вступної кампанії 2026 року, формуванню контингенту здобувачів вищої та фахової передвищої освіти, збереженню інтелектуального потенціалу нації, стимулюватиме до навчання в Україні, знизить соціальну напругу в суспільстві в частині визначеності правил та вимог вступної кампанії 2026 року і проходження державної підсумкової атестації.

Так, формат вступної кампанії 2026 року залишається таким самим, як і цього року: основна сесія Національного мультипредметного тесту відбуватиметься в один день, із можливістю додаткових сесій для тих, хто не зможе взяти участь у основній.

«Це зрозуміле й передбачуване рішення у воєнний час, коли головним залишається питання безпеки та рівності доступу кожного з учасників тестування, у тому числі й за кордоном», – зазначив голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Він нагадав основні положення законопроєкту:

  • Як і попередні роки, вступники не складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА).
  • ДПА не передбачено і на інших рівнях освіти.
  • Перелік предметів НМТ залишається незмінним. Вступники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.
  • Усі результати НМТ, починаючи з 2023 року, залишаються чинними й можуть бути використані під час вступу в 2026 році.

