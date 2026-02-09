Рада готовит новые правила для обрученных: за отказ от брака заставят платить

Проект Гражданского Кодекса предлагает возмещать моральный вред.

Оживленные дискуссии вокруг проекта рекодификации Гражданского кодекса не утихают, ведь масштабы кодекса впечатляют, и многие изменения заставляют насторожиться. Помимо новых форм взаимодействия между бизнесом, диджитализации и обновления реестров, проект № 14394 предлагает противоречивую статью 1488, которая превращает согласие на женитьбу в юридически значимый акт.

Статья 1488 вводит в гражданское право институт обручения (заручин) с целью урегулировать предбрачные отношения на ранних этапах. Фокус изменений — действенный механизм защиты имущественных прав лиц, чьи ожидания на брак не оправдались. Обрученными будут считаться лица, предоставившие взаимное обещание заключить брак, причем оно может быть как письменным, так и устным. С момента подачи заявления обрученные официально становятся женихом и невестой (нареченими). Хотя обручение не создает обязанности вступления в брак, оно создает обязанность возмещения. То есть, в случае принятия изменений сам факт обещания станет правовым основанием для будущих претензий сторон. Расходы не будут подлежать возмещению, если отказ от заключения брака обусловлен противоправным или аморальным поведением партнера, либо сокрытием тяжелой болезни, сменой пола, наличием ребенка, судимости, других семейных отношений и т.д.

Стоит заметить, что действующим законодательством также регулируются обязательства жениха и невесты в случае отказа от вступления в брак. Эту тему частично затрагивает статья 31 Семейного кодекса, в которой указано, что лицо, отказавшееся от брака, обязано возместить другой стороне затраты, понесенные ею в связи с приготовлением к регистрации брака и свадьбе.

Отличие между действующей и предложенной нормами заключается в правовой природе расходов, подлежащих возмещению. Оба варианта предусматривают возмещение затрат, понесенных в связи с приготовлением к браку и свадьбе, но проект Гражданского кодекса предлагает также компенсировать моральный вред. Проект переносит акцент как на защиту имущественных, так и неимущественных интересов сторон.

Несмотря на существование в Семейном кодексе нормы, обязывающей жениха и невесту возместить ущерб за отказ от брака, судебная практика по данному вопросу наработана, а судебных решений мало. И если в решении вопроса о возмещении расходов суды идут навстречу истцам при условии предоставления надлежащих доказательств осуществления расходов на подготовку к свадьбе, то в вопросах возмещения именно морального вреда позиция судов в имеющихся решениях довольно жесткая. В деле № 2218/20517/2012 Хмельницкий горрайонный суд четко отметил: действующим законодательством не предусмотрен такой способ защиты прав, как возмещение морального вреда из-за отказа от брака. Аналогичную позицию занял Мирноградский суд в деле № 2-6480/2010, указав, что брак не является гражданско-правовой сделкой, а отказ от него — это право лица, которое не может быть основанием для санкций. Нельзя возлагать обязанность по возмещению морального вреда на лицо, реализовавшее свое право на отказ от заключения брака.

Проект статьи 1488 делает шаг навстречу пострадавшей стороне, предусматривая обязанность компенсировать моральный вред. Это значительно расширяет возможности защиты по сравнению с текущей практикой. Однако остается и много открытых вопросов, например, как доказать факт обручения в суде при устном согласии сторон, что будет считаться аморальным поведением, как рассчитывать нанесенный моральный вред. Эти вопросы требуют четкого алгоритма и законодательной регламентации, без которых изменения рискуют сыграть на руку брачным аферистам и завалить суды делами, которые будут требовать глубокого погружения в «грязное белье» сторон.

Также статья 1488 предусматривает возврат подарков: в случае отказа от заключения брака лица, получившего подарок в связи с будущим заключением брака, договор дарения по требованию дарителя может быть расторгнут по решению суда. К слову, статья 31 Семейного кодекса содержит аналогичную норму, однако судебная практика на примере дела Харьковского апелляционного суда № 640/7687/16-ц показывает уязвимость дарителей. Иностранец подарил женщине украшений на 12 тысяч долларов, надеясь на брак, но после отказа суд не смог заставить ее вернуть драгоценности, так как не было доказательств приготовления к свадьбе. В таком случае все зависит от доказательной базы, предоставленной суду: копия заявления о регистрации брака, чеки, договоры с ресторанами, свидетели, действительный договор дарения.

Попытка авторов законопроекта защитить уязвимую сторону брачных отношений может провалиться без четкой регламентации. Возможность возместить затраты на подготовку к свадьбе законодательно действует и сейчас, однако на практике не работает. Поэтому стоит сосредоточиться именно на разработке действенного механизма возмещения, чтобы в дальнейшем уменьшить нагрузку на суды за счет предсказуемости результатов.

