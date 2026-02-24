  1. Публикации
Что означает добросовестность в проекте ГК и не станет ли она инструментом давления

09:00, 24 февраля 2026
В проекте обновлённого Гражданского кодекса Украины появляется новая правовая категория — добросовестность.
В 2003 году был принят Гражданский кодекс Украины, который заложил основу современного частноправового регулирования и определил ключевые принципы функционирования гражданских отношений. Кодекс закрепил юридическое равенство сторон, автономию воли и ограничение вмешательства государства в частную сферу, а также сформировал систему субъектов и объектов гражданского права. В то же время трансформация общественных отношений, цифровизация и изменения в правовом поле обусловливают необходимость обновления его общих положений. Именно так авторы новой редакции Гражданского кодекса Украины обосновывают потребность во внесении изменений.

Добросовестность как норма морали

В новой редакции ГК Украины впервые появляется понятие добросовестности, которая будет регулировать частные отношения.

Как поясняют законодатели, добросовестность — это совокупность моральных норм и принципов, стандартов этического поведения и общепринятых в обществе представлений о надлежащем поведении. В случае если общественные отношения противоречат добросовестности, наступают юридические последствия, определённые настоящим Кодексом и/или другим законом либо договором.

Однако возникает логичный вопрос: где закреплены конкретные критерии того, что считается моральным или этическим стандартом? В украинском законодательстве отсутствует отдельный кодифицированный акт, который определял бы единую систему моральных или этических норм.

Для понимания появления добросовестности в новом Гражданском кодексе целесообразно напомнить о предыдущей попытке законодательного регулирования моральных вопросов — Законе Украины «О защите общественной морали», который действовал ранее, но утратил силу после введения в действие Закона «О медиа». Это пример того, что государство уже пыталось выделить мораль в самостоятельный нормативный механизм, однако впоследствии от такой модели отказались.

Именно поэтому появление добросовестности в проекте ГК выглядит как иная форма возвращения морального элемента — уже не через отдельный закон, а через общую гражданско-правовую категорию.

В то же время этические стандарты в Украине существуют, но они фрагментированы по профессиям и сферам. Единого общепринятого кодекса морали или этики для всех субъектов права нет. Возникает вопрос: если лицо не относится к профессии, для которой установлен отдельный этический кодекс, что именно будет считаться добросовестным поведением?

Поэтому когда в законе появляется ссылка на «добросовестность» или мораль, она не опирается на единый универсальный этический документ — в таких случаях содержание нормы приобретает оценочный характер.

Кроме того, неопределённость возникает из-за того, что в проекте Гражданского кодекса добросовестность формулируется как общая основа регулирования частных отношений. При этом проект охватывает не только имущественные и договорные отношения, но и вопросы, касающиеся семейной сферы. В частности, предусматривается системное обновление общих положений, которые могут влиять и на правоотношения в сфере семейного права.

Зачем кодифицируют добросовестность

Формальное закрепление этой категории может предоставить судам дополнительный инструмент для оценки поведения сторон в случаях, когда закон или договор не дают прямого ответа. Добросовестность может позволить противодействовать злоупотреблению правом, формально законным, но недобросовестным действиям и попыткам использования пробелов в правовом регулировании.

По своей сути эта конструкция не является новой для украинской правовой системы — суды уже применяли принципы добросовестности, справедливости и разумности как общие начала гражданского права. Новизна заключается в выделении добросовестности как отдельной нормы.

Основное предостережение связано с отсутствием чётких критериев наполнения содержания этой категории.

Поскольку закон не детализирует, какие именно стандарты считаются «устоявшимися в обществе», содержание добросовестности фактически будет формироваться через судебную практику. Это создаёт пространство для более широкого усмотрения и потенциально разного толкования в схожих спорах.

Напомним, что «Судебно-юридическая газета» системно анализирует проект нового Гражданского кодекса Украины. В частности, в документе предлагается закрепить положение о социальной функции собственности. Речь идёт о том, что при осуществлении вещного права его субъект должен учитывать интересы национальной безопасности государства, охраны окружающей среды и сохранения культурного наследия.

Также проект ГК Украины предусматривает возможность расторжения брака не только в суде, но и у нотариуса или органа государственной регистрации при условии нотариального удостоверения договора о распределении родительской ответственности и исполнения обязанности по содержанию ребёнка. При удостоверении такого договора нотариус должен проверить, учтены ли интересы ребёнка.

гражданский кодекс

