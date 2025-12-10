  1. Законодавство
Бізнес чекають зміни в оформлені первинних документів – Комітет схвалив до другого читання законопроєкт

10:54, 10 грудня 2025
Компаніям дозволять у договорі погоджувати простіший порядок оформлення первинних документів.
Бізнес чекають зміни в оформлені первинних документів – Комітет схвалив до другого читання законопроєкт
Комітет Верховної Ради схвалив до другого читання законопроєкт 14023, який бізнес неодноразово просив підтримати. Документ передбачає зміни до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та спрямований на спрощення оформлення первинних документів.

За словами голови комітету Данила Гетманцева, ключова ідея законопроєкту — дозволити компаніям самостійно погоджувати у договорі простіший порядок оформлення первинних документів.

Що змінилося під час доопрацювання

У процесі підготовки до другого читання до документа внесли низку важливих уточнень:

  • дія законопроєкту поширена не лише на послуги, а також на роботи та оренду;
  • виключено вимогу щодо обов’язкової оплати як умови застосування спрощеного оформлення;
  • уточнені винятки та закріплено норму, що спрощення не впливає на відображення операцій у бухгалтерському обліку.

Нагадаємо, що Данило Гетманцев раніше зазначав, що бізнес неодноразово звертався до Комітету з проханням про перегляд вимог до оформлення первинних документів.

«З одного боку, оформлення і пересилка актів лягають на плечі підприємців, відволікаючи їх від основної задачі – підприємницької діяльності. Але з іншого боку, саме підписання актів наданих послуг є інструментом захисту інтересів замовника. Тому важливо було залишити суб’єктам господарювання право вибору способу оформлення первинних документів, який найкраще відповідатиме потребам конкретного підприємства з точки зору його бізнес-процесів і договірних ризиків», - зазначав Гетманцев.

Верховна Рада України бізнес Данило Гетманцев

