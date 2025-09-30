Оформление актов выполненных работ будет упрощено – Гетманцев сообщил, что комитет рекомендовал принять законопроект

В комитете по налоговой политике поддержали законопроект об упрощении оформления актов выполненных работ.

Верховная Рада рассмотрит законопроект 14023 относительно упрощения оформления первичных документов по предоставлению услуг. Соответствующую рекомендацию принять законопроект в первом чтении предоставил Комитет по вопросам налоговой политики.

Как сообщил глава Комитета Даниил Гетманцев, цель инициативы – предоставить субъектам хозяйствования право предусматривать в договоре упрощенный порядок оформления первичных документов по предоставлению услуг.

Законопроектом предлагается разрешить составлять акт предоставленных услуг без указания должности, фамилии и/или подписи заказчика, если:

это предусмотрено договором;

услуги оплачены в полном объеме в безналичной форме;

в то же время изменения не будут применяться к услугам, оплаченным за счет бюджетных средств – для них остаются действующие требования.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Кабмин зарегистрировал в парламенте законопроект 14023-1 о внесении изменений в Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине». Им, как анонсировала премьер-министр Юлия Свириденко, планируется «отменить акты выполненных работ». «Правительственный законопроект отменяет обязательное подписание акта выполненных работ для оплаты услуг в безналичной форме, как подтверждение получения услуги. Такие нормы облегчат украинским компаниям сотрудничество с европейскими бизнес-партнерами. Оцениваем суммарную экономию украинского бизнеса за счет этой новации на уровне 20,2 млрд грн в год» – отметила Юлия Свириденко.

Правительственный законопроект является альтернативным тому, который подал глава Комитета ВР по налоговой политике Даниил Гетманцев.

Ранее он отметил, что бизнес неоднократно обращался в Комитет с просьбой о пересмотре требований к оформлению первичных документов.

«С одной стороны, оформление и пересылка актов ложатся на плечи предпринимателей, отвлекая их от основной задачи – предпринимательской деятельности. Но с другой стороны, именно подписание актов предоставленных услуг является инструментом защиты интересов заказчика. Поэтому важно было оставить субъектам хозяйствования право выбора способа оформления первичных документов, который лучше всего будет соответствовать потребностям конкретного предприятия с точки зрения его бизнес-процессов и договорных рисков.

Именно поэтому было решено поддерживать мой законопроект 14023, который, в отличие от правительственного проекта, предоставляет субъектам хозяйствования право предусмотреть при заключении договора упрощенный порядок оформления первичных документов по предоставлению услуг», – отметил Гетманцев.

Законопроектом 14023 предлагается внести изменения в статью 9 Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» с целью предоставления субъектам хозяйствования права предусматривать при заключении договора упрощенный порядок оформления первичных документов по предоставлению услуг.

В частности, предусматривается, что при оформлении акта предоставленных услуг такие реквизиты как должность, фамилия и/или личная подпись лица, ответственного за осуществление хозяйственной операции со стороны заказчика услуги, не являются обязательными при условии, что такой порядок оформления первичных документов предусмотрен договором и стоимость предоставленных услуг была оплачена заказчиком в полном объеме в безналичной форме.

При этом предлагается установить, что указанные положения не распространяются на требования к оформлению первичных документов по предоставлению услуг, оплаченных за счет бюджетных средств, для которых сохраняются действующие требования к оформлению первичных документов.

Автор: Наталя Мамченко

