Вместо актов выполненных работ — инвойс: в Минэкономики разъяснили положения закона

19:51, 24 февраля 2026
В Минэкономики отметили, что при договоренности между сторонами инвойс, подписанный исполнителем, может использоваться вместо актов выполненных работ.
Фото: siteor.com
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла Закон № 14023, который упрощает оформление первичных документов для бизнеса. Отныне исполнитель может подписывать акты о предоставлении услуг единолично, если такой порядок прямо предусмотрен письменным договором.

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины сообщило, что теперь стороны договора могут по взаимному согласию не использовать акты выполненных работ, а фиксировать факт предоставления услуг с помощью инвойса, подписанного исполнителем, который признается первичным документом для бухгалтерского и налогового учета.

«Мы последовательно уменьшаем регуляторное давление на бизнес и убираем нормы, которые не создают ценности, но забирают время и ресурсы. Отмена обязательности актов выполненных работ — это о доверии к предпринимателям и о современной модели экономики, где государство не навязывает лишние формы, а создает условия для развития. Бизнес должен работать, масштабироваться и экспортировать, а не тратить часы на обслуживание бюрократии», — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Закон не отменяет первичные документы и не снимает контроль, а предоставляет бизнесу право выбора:

  • акты выполненных работ становятся необязательными;
  • стороны могут и дальше работать с актами, если считают это целесообразным;
  • при договоренности между сторонами инвойс, подписанный исполнителем, может использоваться вместо АИР.

Такой подход соответствует международной практике: в большинстве стран мира и ЕС базовым документом для подтверждения предоставленных услуг является счет-фактура (инвойс), а не отдельный акт.

«Мы синхронизируем украинские правила с международной практикой. В ЕС базовым документом является инвойс, и Украина движется тем же путем — к простому, понятному и конкурентному бизнес-среде», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Александр Циборт.

Практика обязательных актов выполненных работ является наследием постсоветской модели документооборота и создает существенную административную нагрузку на бизнес: на управление АИР тратится до 5 % рабочего времени руководителя и до 13 % времени бухгалтера, в крупных компаниях в этот процесс могут быть вовлечены до 15 сотрудников, а подготовка и подписание одного акта в среднем стоит 200–300 грн. В итоге ежемесячные расходы бизнеса на оборот «лишних документов» достигают около 4 000 грн на одно предприятие.

В Минэкономики отметили, что, по оценкам, отмена обязательности АВР позволит сэкономить до 20 млрд грн ежегодно для украинского бизнеса.

«Принятые изменения также синхронизируют документооборот во внутренней и внешнеэкономической деятельности, упрощают работу компаний, сотрудничающих с иностранными партнерами, и уменьшают барьеры для экспорта услуг.

Государство отказывается от навязывания формы там, где бизнес способен самостоятельно договориться, что особенно важно в условиях военного положения и необходимости быстрого принятия решений.

Принятие законопроекта № 14023 является очередным шагом в направлении дерегуляции, сокращения бюрократии и создания более гибкой и современной бизнес-среды в Украине», — добавили в ведомстве.

Верховная Рада Украины

Лента новостей

