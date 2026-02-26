ВРП відмовила у продовженні відсторонення судді Ольги Лелик через суперечність закону

Клопотання про продовження відсторонення судді повернуто без розгляду.

Під час засідання 26 лютого 2026 року Вища рада правосуддя першим питанням розглянула клопотання Першого заступника Генерального прокурора Вдовиченко Марії Сергіївни про продовження строку тимчасового відсторонення судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області Лелик Ольги Михайлівни від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням її до кримінальної відповідальності.

У засіданні взяли участь:

- адвокат судді — Камінська Ілона Василівна (присутня у залі засідання);

- заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Івано-Франківської обласної прокуратури — Попадюк Віталій Олександрович (присутній у режимі відеоконференції).

Суддя притягується до кримінальної відповідальності за ознаками злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України, а саме:

— ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо такі дії спричинили тяжкі тілесні ушкодження потерпілому або смерть.

Під час розгляду клопотання члени ВРП поставили прокурору низку уточнювальних запитань щодо стану кримінального провадження.

Зокрема, Рада поцікавилася, чи триває досудове розслідування та чи передано обвинувальний акт до суду. Прокурор повідомив, що досудове розслідування наразі триває, обвинувальний акт до суду не скеровувався.

Також було зазначено, що строк досудового розслідування продовжено до 1 травня 2026 року. Водночас суддя тимчасово відсторонена від здійснення правосуддя до 1 березня 2026 року.

Під час обговорення члени ВРП зазначили, що не можуть задовольнити клопотання, оскільки воно суперечить вимогам закону, бо клопотання про продовження не може бути подано другий раз. Рада звернула увагу, що загальний строк тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у цьому випадку не може перевищувати чотири місяці.

Позиція судді також ґрунтувалася на відповідних законодавчих обмеженнях. Зокрема, відповідно до ч. 6 ст. 64 Закон України «Про Вищу раду правосуддя» повторне звернення з клопотанням про продовження строку тимчасового відсторонення судді не передбачене та заборонене. Норма встановлює граничний сукупний строк такого відсторонення і не допускає його подальшого продовження понад визначений законом максимум.

За результатами розгляду Вища рада правосуддя одноголосно ухвалила рішення повернути клопотання Першого заступника Генерального прокурора Вдовиченко Марії Сергіївни про продовження строку тимчасового відсторонення судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області Лелик Ольги Михайлівни від здійснення правосуддя без розгляду у зв’язку з його невідповідністю вимогам закону.

