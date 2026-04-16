  1. В Україні

Справу судді Ольги Лелик, яка збила двох людей, скерували до суду

15:46, 16 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На Прикарпатті судитимуть суддю за смертельну ДТП.
Фото: ОГП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Івано-Франківській області правоохоронці скерували до суду скеровано обвинувальний акт щодо судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області Ольги Лелик. Її судитимуть за смертельну ДТП, що сталася восени 2025 року на Івано-Франківщині, передає ОГП.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, 31 жовтня 2025 року в селі Фрага суддя за кермом Lexus UX250h рухалась зі швидкістю понад 80 км/год у межах населеного пункту та не зменшила її в центрі села. На нерегульованому пішохідному переході вона збила двох місцевих жителів 62 та 63 років. Один чоловік загинув на місці, інший отримав легкі тілесні ушкодження.

Водійку затримали одразу після ДТП, а вже 1 листопада за дорученням заступниці Генерального прокурора їй повідомлено про підозру.

Судді інкримінують порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини (ч. 2 ст. 286 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Івано-Франківський міський суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави понад 1 млн грн.

Родичі потерпілих заявили цивільний позов на 4,8 млн грн.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом ДТП за участі судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області Ольги Лелик. За даними ДБР, суддя, керуючи автомобілем Lexus, здійснила наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу пішохідним переходом. Один із потерпілих загинув на місці події, інший отримав легкі тілесні ушкодження.

Додамо, у лютому ВРП відмовила у продовженні відсторонення судді Ольги Лелик через суперечність закону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя ОГП

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]