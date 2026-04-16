Справу судді Ольги Лелик, яка збила двох людей, скерували до суду

На Прикарпатті судитимуть суддю за смертельну ДТП.

Фото: ОГП

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Івано-Франківській області правоохоронці скерували до суду скеровано обвинувальний акт щодо судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області Ольги Лелик. Її судитимуть за смертельну ДТП, що сталася восени 2025 року на Івано-Франківщині, передає ОГП.

За даними слідства, 31 жовтня 2025 року в селі Фрага суддя за кермом Lexus UX250h рухалась зі швидкістю понад 80 км/год у межах населеного пункту та не зменшила її в центрі села. На нерегульованому пішохідному переході вона збила двох місцевих жителів 62 та 63 років. Один чоловік загинув на місці, інший отримав легкі тілесні ушкодження.

Водійку затримали одразу після ДТП, а вже 1 листопада за дорученням заступниці Генерального прокурора їй повідомлено про підозру.

Судді інкримінують порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини (ч. 2 ст. 286 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Івано-Франківський міський суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави понад 1 млн грн.

Родичі потерпілих заявили цивільний позов на 4,8 млн грн.

Додамо, у лютому ВРП відмовила у продовженні відсторонення судді Ольги Лелик через суперечність закону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.