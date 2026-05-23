  1. В Украине

Дела об усыновлении могут начать рассматривать без присяжных: какие изменения в ГПК готовят

11:30, 23 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Комитет по молодежи и спорту поддержал законопроект, который предусматривает рассмотрение дел об усыновлении без участия присяжных для сокращения сроков судебного разбирательства и ускорения устройства детей в семьи.
Дела об усыновлении могут начать рассматривать без присяжных: какие изменения в ГПК готовят
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта поддержал законопроект №15061, предусматривающий упрощение рассмотрения дел об усыновлении путем исключения участия присяжных в таких процессах.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

На заседании 21 мая народные депутаты рассмотрели инициативу, целью которой является ускорение процедуры усыновления детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Авторы документа отмечают, что в настоящее время судебное рассмотрение таких дел часто затягивается более чем на год из-за перегруженности судов, действия военного положения и трудностей с привлечением присяжных.

Законопроект предлагает внести изменения в часть четвертую статьи 293 Гражданского процессуального кодекса Украины и исключить дела об усыновлении из перечня тех, которые рассматриваются судьей и двумя присяжными.

В Министерстве юстиции поддержали эту инициативу, подчеркнув, что участие присяжных в делах об усыновлении в основном носит формальный характер, поскольку решения принимаются на основании предусмотренных законом доказательств и заключений.

Положительную позицию также высказало Министерство социальной политики, семьи и единства Украины. В ведомстве считают, что принятие документа поможет сократить сроки рассмотрения дел и будет соответствовать наилучшим интересам ребенка.

Законопроект поддержал и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека. По результатам обсуждения члены Комитета рекомендовали парламенту принять законопроект №15061 в первом чтении за основу и в целом.

Заключение Комитета уже направлено в Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики, который является главным в подготовке документа к рассмотрению.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что в Украине предлагают упростить порядок рассмотрения дел об усыновлении детей путем внесения изменений в статью 293 Гражданского процессуального кодекса Украины. В настоящее время такие дела рассматриваются судом с участием судьи и двух присяжных, однако законопроект предусматривает исключение присяжных из этого процесса.

Авторы законопроекта обосновывают внесение изменений тем, что в нынешних реалиях, когда суды имеют чрезмерную нагрузку и в условиях военного положения — постоянных тревог и перебоев с электроснабжением, а также из-за частого неприбытия в суд участников процесса, рассмотрение дела откладывается, и не один раз. Это приводит к затягиванию процесса усыновления, который на практике может длиться более года.

Кроме того, авторы законопроекта подчеркивают, что рассмотрение дела об усыновлении с участием двух присяжных — это дополнительный риск его затягивания. Присяжные — это определенные местной властью граждане, которые на непрофессиональной основе привлекаются к принятию решения наравне с судьей.

Среди факторов, влияющих на затягивание дел об усыновлении, можно назвать неявку присяжных по объективным причинам или из-за низкой сознательности, отвод или самоотвод присяжных, недостаточное количество присяжных, поскольку местные советы не всегда своевременно назначают присяжных и не учитывают вероятность выезда за пределы определенной территории уже назначенных присяжных.

Все это время ребенок остается в интернате, что негативно влияет на его психологическое состояние и усложняет адаптацию в семье.

Поэтому с учетом этого предлагается внести изменения в ГПК Украины, которые должны упростить судебное рассмотрение дел об усыновлении.

По оценке авторов, это ускорит судебный процесс, уменьшит стресс для ребенка и усыновителей и будет способствовать обеспечению наилучших интересов ребенка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект Украина усыновление ГПК (Гражданский процессуальный кодекс)

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Большая Палата ВС решит, можно ли взыскивать миллионные долги за электроэнергию на ВОТ

ВС поставил под сомнение возможность использования данных коммерческого учета, сформированных на ВОТ, для взыскания задолженности за небалансы электроэнергии.

Прокурорам запретят представлять граждан в судах — правительство предлагает изменить закон о прокуратуре

Кабинет Министров предлагает существенно ограничить представительские полномочия прокуратуры и исключить возможность представлять интересы граждан в судах.

Нотариусы не могут принимать е-карту плательщика налогов из Дії, несмотря на её внедрение: цифровая процедура до сих пор не урегулирована

Несмотря на цифровизацию госуслуг, использование е-карты плательщика налогов при нотариальных действиях до сих пор вызывает вопросы из-за несогласованности законодательства.

Недопустимость автоматического вывода о преступном происхождении имущества без доказывания фактов в практике ЕСПЧ

Имущество не может считаться преступным лишь на основании подозрений, а государство обязано доказать фактическую основу происхождения имущества.

В Украине могут ослабить ограничения на исполнение судебных решений против ТЦК во время войны

В период военного положения часть судебных решений в Украине не исполняется из-за приостановления исполнительных действий в отношении военных и государственных органов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]