Дела об усыновлении могут начать рассматривать без присяжных: какие изменения в ГПК готовят

Комитет по молодежи и спорту поддержал законопроект, который предусматривает рассмотрение дел об усыновлении без участия присяжных для сокращения сроков судебного разбирательства и ускорения устройства детей в семьи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта поддержал законопроект №15061, предусматривающий упрощение рассмотрения дел об усыновлении путем исключения участия присяжных в таких процессах.

На заседании 21 мая народные депутаты рассмотрели инициативу, целью которой является ускорение процедуры усыновления детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Авторы документа отмечают, что в настоящее время судебное рассмотрение таких дел часто затягивается более чем на год из-за перегруженности судов, действия военного положения и трудностей с привлечением присяжных.

Законопроект предлагает внести изменения в часть четвертую статьи 293 Гражданского процессуального кодекса Украины и исключить дела об усыновлении из перечня тех, которые рассматриваются судьей и двумя присяжными.

В Министерстве юстиции поддержали эту инициативу, подчеркнув, что участие присяжных в делах об усыновлении в основном носит формальный характер, поскольку решения принимаются на основании предусмотренных законом доказательств и заключений.

Положительную позицию также высказало Министерство социальной политики, семьи и единства Украины. В ведомстве считают, что принятие документа поможет сократить сроки рассмотрения дел и будет соответствовать наилучшим интересам ребенка.

Законопроект поддержал и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека. По результатам обсуждения члены Комитета рекомендовали парламенту принять законопроект №15061 в первом чтении за основу и в целом.

Заключение Комитета уже направлено в Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики, который является главным в подготовке документа к рассмотрению.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что в Украине предлагают упростить порядок рассмотрения дел об усыновлении детей путем внесения изменений в статью 293 Гражданского процессуального кодекса Украины. В настоящее время такие дела рассматриваются судом с участием судьи и двух присяжных, однако законопроект предусматривает исключение присяжных из этого процесса.

Авторы законопроекта обосновывают внесение изменений тем, что в нынешних реалиях, когда суды имеют чрезмерную нагрузку и в условиях военного положения — постоянных тревог и перебоев с электроснабжением, а также из-за частого неприбытия в суд участников процесса, рассмотрение дела откладывается, и не один раз. Это приводит к затягиванию процесса усыновления, который на практике может длиться более года.

Кроме того, авторы законопроекта подчеркивают, что рассмотрение дела об усыновлении с участием двух присяжных — это дополнительный риск его затягивания. Присяжные — это определенные местной властью граждане, которые на непрофессиональной основе привлекаются к принятию решения наравне с судьей.

Среди факторов, влияющих на затягивание дел об усыновлении, можно назвать неявку присяжных по объективным причинам или из-за низкой сознательности, отвод или самоотвод присяжных, недостаточное количество присяжных, поскольку местные советы не всегда своевременно назначают присяжных и не учитывают вероятность выезда за пределы определенной территории уже назначенных присяжных.

Все это время ребенок остается в интернате, что негативно влияет на его психологическое состояние и усложняет адаптацию в семье.

Поэтому с учетом этого предлагается внести изменения в ГПК Украины, которые должны упростить судебное рассмотрение дел об усыновлении.

По оценке авторов, это ускорит судебный процесс, уменьшит стресс для ребенка и усыновителей и будет способствовать обеспечению наилучших интересов ребенка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.