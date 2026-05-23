  1. В Украине

Регистрация ребенка после рождения: куда обращаться, какие документы нужны и что делать родителям на ВОТ

11:48, 23 мая 2026
После рождения ребенка родители должны в течение одного месяца зарегистрировать ребенка.
Государственная регистрация рождения ребенка является обязательной процедурой, предусмотренной законодательством Украины. Она позволяет официально подтвердить факт рождения, получить свидетельство о рождении и обеспечить ребенку реализацию его прав. Родители должны зарегистрировать рождение ребенка в течение первого месяца после его появления на свет. Если этого не сделать в установленный Семейным кодексом срок, может наступать административная ответственность.

Куда обратиться, чтобы зарегистрировать рождение ребенка?

Регистрация рождения ребенка и получение его первого документа может быть проведена в месте, которое является наиболее удобным для родителей. Они могут обратиться:

– по принципу экстерриториальности в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния;

– в исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, осуществляющие делегированные полномочия в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния;

– подать заявление онлайн через портал Дія, выбрав комплексную услугу «єМалятко»;

– в учреждение здравоохранения, где предоставляется медицинская помощь при родах, при условии сотрудничества с отделом государственной регистрации актов гражданского состояния;

– в Центр предоставления административных услуг.

В случае невыполнения этой обязанности в установленный срок в графе «Для отметок» актовой записи о рождении указываются уважительные причины пропуска месячного срока или реквизиты протокола об административном правонарушении.

Какие документы нужны для регистрации ребенка?

Выбрав место регистрации ребенка, родители должны подготовить пакет документов, чтобы специалист смог провести процедуру, в частности:

– медицинское заключение о рождении (из Реестра медицинских заключений электронной системы здравоохранения);

– медицинское свидетельство о рождении (форма № 103/о);

– медицинская справка о нахождении ребенка под наблюдением лечебного учреждения (форма № 103-1/о) (при необходимости);

– медицинский документ из другой страны (если ребенок родился за границей) (должным образом легализованный).

Кроме этого, дополнительно заявителем для государственной регистрации рождения подаются:

– паспорта или паспортные документы, удостоверяющие личности родителей (одного из них);

– паспорт или паспортный документ, удостоверяющий личность заявителя, если государственная регистрация рождения проводится не родителями, а другим лицом;

– документ, являющийся основанием для внесения сведений об отце ребенка (свидетельство о браке, совместное заявление матери и отца ребенка о признании отцовства, заявление матери).

Если указанные документы составлены на иностранном языке, они подаются для государственной регистрации рождения ребенка вместе с переводами на украинский язык, заверенными в установленном законодательством порядке.

Можно ли получить свидетельство о рождении ребенка онлайн?

Сейчас для удобства родителей действует комплексная услуга «єМалятко». Таким образом, по одному заявлению можно зарегистрировать рождение ребенка и получить до 9 других важных государственных услуг, а именно:

  1. государственная регистрация рождения и определение происхождения ребенка;
  2. декларирование места проживания ребенка;
  3. назначение помощи при рождении ребенка;
  4. внесение сведений о ребенке в Реестр пациентов электронной системы здравоохранения;
  5. регистрация ребенка в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков;
  6. внесение информации о ребенке в Единый государственный демографический реестр с автоматическим формированием уникального номера записи;
  7. предоставление денежной компенсации стоимости единовременной натуральной помощи «пакунок малюка»;
  8. выдача удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
  9. назначение помощи на детей, воспитывающихся в многодетных семьях.

Получить свидетельство о рождении, воспользовавшись комплексной услугой «єМалятко», можно:

– в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния;

– заказав доставку почтовой связью.

Если выбрана доставка свидетельства почтовой связью, такие документы вкладываются в регистрируемые почтовые отправления, которые передаются представителю национального оператора почтовой связи при предъявлении им служебного удостоверения по накладной под подпись, к которой прилагается реестр почтовых отправлений, составленный отделом государственной регистрации актов гражданского состояния. Один экземпляр накладной и реестра почтовых отправлений остается в материалах дела отдела государственной регистрации актов гражданского состояния.

Как родителям получить свидетельство для ребенка, родившегося на временно оккупированной территории?

Право ребенка на получение свидетельства о рождении является неотъемлемым и не зависит от обстоятельств или места рождения, даже если это территория Украины, находящаяся во временной оккупации.

Для этого необходимо подать в любой суд (за пределами временно оккупированной территории) заявление об установлении факта рождения лица, а также надлежащие доказательства. Подтвердить факт рождения ребенка на временно оккупированной территории могут:

– оригиналы или копии медицинских документов, в том числе документов, составленных на временно оккупированной территории;

– объяснения заинтересованных лиц, их представителей, показания свидетелей, вещественные доказательства.

Такое дело рассматривается судом безотлагательно со дня поступления соответствующего заявления. По результатам рассмотрения суд выносит решение об установлении факта рождения ребенка с указанием сведений о родителях. Копия судебного решения выдается участникам дела немедленно после его принятия или безотлагательно направляется судом в орган государственной регистрации актов гражданского состояния по месту вынесения решения для государственной регистрации рождения.

Для получения свидетельства о рождении заявитель или его представитель подает в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния копию судебного решения об установлении соответствующего факта и паспорт гражданина Украины.

