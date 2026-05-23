Реєстрація дитини після народження: куди звертатися, які документи потрібні та що робити батькам на ТОТ

Після народження дитини батьки мають протягом одного місяця зареєструвати немовля.

Державна реєстрація народження дитини є обов’язковою процедурою, передбаченою законодавством України. Вона дає змогу офіційно підтвердити факт народження, отримати свідоцтво про народження та забезпечити дитині реалізацію її прав. Батьки мають зареєструвати народження дитини протягом першого місяця після її появи на світ. Якщо цього не зробити у встановлений Сімейним кодексом термін, може наставати адміністративна відповідальність.

Куди звернутися, щоб зареєструвати народження дитини?

Реєстрація народження дитини та отримання її першого документа може відбутися у місці, яке є більш зручним для її батьків. Вони можуть звернутися:

– за принципом екстериторіальності до будь якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану;

– до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, які здійснюють делеговані повноваження у сфері ДРАЦС;

– подати заяву онлайн через Портал Дія, обравши комплексну послугу «єМалятко»;

– у закладі охорони здоров’я, де надається медична допомога при пологах, за умови співпраці з відділом державної реєстрації актів цивільного стану;

– до Центру надання адміністративних послуг.

У разі невиконання цього обов’язку в установлений строк у графі «Для відміток» актового запису про народження зазначаються поважні причини пропуску місячного строку або реквізити протоколу про адміністративне правопорушення, повідомили у Міністерстві юстиції.

Які документи потрібні для реєстрації малюка?

Обравши місце реєстрації дитини, батьки мають підготувати пакет документів, щоб фахівець зміг провести процедуру, зокрема:

– медичний висновок про народження (з Реєстру медичних висновків електронної системи охорони здоров’я);

– медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о);

– медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (форма № 103-1/о) (за потреби);

– медичний документ з іншої країни (якщо дитина народилася за кордоном) (належним чином легалізований).

Крім цього, додатково заявником для державної реєстрації народження подаються:

– паспорти або паспортні документи, що посвідчують особи батьків (одного з них);

-паспорт або паспортний документ, що посвідчує особу заявника, у разі якщо державна реєстрація народження проводиться не батьками, а іншою особою;

-документ, який є підставою для внесення відомостей про батька дитини (свідоцтво про шлюб, спільна заява матері та батька дитини про визнання батьківства, заява матері).

У разі якщо вказані документи, складені іноземною мовою, вони подаються для державної реєстрації народження дитини разом з перекладами на українську мову, засвідченими в установленому законодавством порядку.

Чи можна отримати свідоцтво про народження дитини онлайн?

Наразі для зручності батьків діє комплексна послуга «єМалятко»». Таким чином, за однією заявою можна зареєструвати народження дитини та отримати до 9 інших не менш важливих державних послуг, а саме:

1) державна реєстрація народження та визначення походження дитини;

2) декларування місця проживання дитини;

3) призначення допомоги при народженні дитини;

4) внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я;

5) реєстрація дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

6) внесення інформації про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з автоматичним формуванням унікального номера запису в ньому;

7) надання грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”;

8) видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї;

9) призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях.

Отримати свідоцтво про народження, скориставшись комплексною послугою «єМалятко», можна:

– у відділах ДРАЦС;

– замовити послуги доставки засобами поштового зв’язку.

Якщо обрано доставку свідоцтва засобами поштового зв’язку, такі документи вкладаються у реєстровані поштові відправлення, які передаються представнику національного оператора поштового зв’язку за умови пред’явлення ним службового посвідчення за накладною, під підпис, до якої додається реєстр поштових відправлень, складений відділом державної реєстрації актів цивільного стану. Один примірник накладної та реєстру поштових відправлень залишається у матеріалах справи відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Як батькам отримати свідоцтво для дитини, яка була народжена на тимчасово окупованій території (ТОТ)?

Право дитини на отримання свідоцтва про народження є невід’ємним і не залежить від обставин чи місця появи на світ, навіть якщо це територія України, що перебуває в тимчасовій окупації.

Для цього необхідно подати до будь-якого суду (за межами ТОТ) заяву про встановлення факту народження особи, а разом з нею – належні докази. Підтвердити факт народження дитини на ТОТ можуть:

оригінали чи копії медичних документів, у тому числі папери, складені на тимчасово окупованій території;

пояснення заінтересованих осіб, їхніх представників, свідчення свідків, речові докази.

Така справа розглядається судом невідкладно з дня надходження відповідної заяви. За результатами розгляду суд виносить рішення про встановлення факту народження дитини із зазначенням відомостей про батьків.Копія судового рішення видається учасникам справи негайно після його ухвалення або невідкладно надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації народження.

Для отримання свідоцтва про народження заявник або його представник подає до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану копію рішення суду про встановлення відповідного факту та паспорт громадянина України.

