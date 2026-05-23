Пенсию могут полностью остановить: в каких случаях это законно

В Пенсионном фонде объяснили, когда пенсионеры рискуют остаться без выплат и как их можно восстановить.

Украинское законодательство предусматривает ряд оснований, при которых пенсионные выплаты могут быть временно приостановлены или полностью прекращены. Такие решения имеют право принимать органы Пенсионного фонда Украины или суд — в зависимости от конкретных обстоятельств.

Соответствующие нормы закреплены в статье 49 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Когда пенсионер может потерять выплаты

В Пенсионном фонде объясняют, что перечень оснований для прекращения пенсии четко определен законом. В частности, выплаты могут остановить, если будет установлено, что пенсия была оформлена на основании недостоверных документов или ошибочных данных.

Также начисление прекращается в случае постоянного проживания человека за пределами Украины, если между Украиной и страной пребывания не заключен международный договор о пенсионном обеспечении.

Пенсию могут перестать выплачивать и по личному заявлению гражданина — например, в случае временного или постоянного выезда за границу.

Отдельно закон предусматривает прекращение выплат после смерти пенсионера, признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим по решению суда. Аналогичные последствия наступают и тогда, когда человеку официально предоставляют статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Еще одна распространенная причина — отсутствие движения средств. Если пенсионер не получает деньги через банк или почтовое отделение более шести месяцев подряд, выплаты могут заблокировать.

Кроме того, основанием для приостановления пенсии является непрохождение обязательной физической идентификации в случаях, когда этого требует закон.

Что нужно для восстановления пенсии

После устранения причин прекращения выплат человек имеет право подать документы на их восстановление. Территориальный орган Пенсионного фонда должен рассмотреть обращение и принять решение в течение десяти дней после проверки всех обстоятельств.

Для пенсионеров, находящихся в Украине, процедура предусматривает личное обращение в сервисный центр ПФУ с паспортом, идентификационным кодом и заявлением.

Как восстановить выплаты украинцам за границей

Для граждан, выехавших за пределы Украины из-за войны, действует отдельный механизм. В период военного положения и в течение трех месяцев после его завершения они могут подать заявление дистанционно — без необходимости возвращаться в Украину.

Документы разрешено отправлять почтой в соответствующее управление Пенсионного фонда вместе с копиями необходимых бумаг.

В Пенсионном фонде рекомендуют пенсионерам регулярно пользоваться счетом, не игнорировать процедуру идентификации и своевременно обновлять свои данные, чтобы избежать блокировки выплат.

