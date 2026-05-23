  1. В Украине

Пенсию могут полностью остановить: в каких случаях это законно

12:24, 23 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Пенсионном фонде объяснили, когда пенсионеры рискуют остаться без выплат и как их можно восстановить.
Пенсию могут полностью остановить: в каких случаях это законно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинское законодательство предусматривает ряд оснований, при которых пенсионные выплаты могут быть временно приостановлены или полностью прекращены. Такие решения имеют право принимать органы Пенсионного фонда Украины или суд — в зависимости от конкретных обстоятельств.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Соответствующие нормы закреплены в статье 49 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Когда пенсионер может потерять выплаты

В Пенсионном фонде объясняют, что перечень оснований для прекращения пенсии четко определен законом. В частности, выплаты могут остановить, если будет установлено, что пенсия была оформлена на основании недостоверных документов или ошибочных данных.

Также начисление прекращается в случае постоянного проживания человека за пределами Украины, если между Украиной и страной пребывания не заключен международный договор о пенсионном обеспечении.

Пенсию могут перестать выплачивать и по личному заявлению гражданина — например, в случае временного или постоянного выезда за границу.

Отдельно закон предусматривает прекращение выплат после смерти пенсионера, признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим по решению суда. Аналогичные последствия наступают и тогда, когда человеку официально предоставляют статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Еще одна распространенная причина — отсутствие движения средств. Если пенсионер не получает деньги через банк или почтовое отделение более шести месяцев подряд, выплаты могут заблокировать.

Кроме того, основанием для приостановления пенсии является непрохождение обязательной физической идентификации в случаях, когда этого требует закон.

Что нужно для восстановления пенсии

После устранения причин прекращения выплат человек имеет право подать документы на их восстановление. Территориальный орган Пенсионного фонда должен рассмотреть обращение и принять решение в течение десяти дней после проверки всех обстоятельств.

Для пенсионеров, находящихся в Украине, процедура предусматривает личное обращение в сервисный центр ПФУ с паспортом, идентификационным кодом и заявлением.

Как восстановить выплаты украинцам за границей

Для граждан, выехавших за пределы Украины из-за войны, действует отдельный механизм. В период военного положения и в течение трех месяцев после его завершения они могут подать заявление дистанционно — без необходимости возвращаться в Украину.

Документы разрешено отправлять почтой в соответствующее управление Пенсионного фонда вместе с копиями необходимых бумаг.

В Пенсионном фонде рекомендуют пенсионерам регулярно пользоваться счетом, не игнорировать процедуру идентификации и своевременно обновлять свои данные, чтобы избежать блокировки выплат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Большая Палата ВС решит, можно ли взыскивать миллионные долги за электроэнергию на ВОТ

ВС поставил под сомнение возможность использования данных коммерческого учета, сформированных на ВОТ, для взыскания задолженности за небалансы электроэнергии.

Прокурорам запретят представлять граждан в судах — правительство предлагает изменить закон о прокуратуре

Кабинет Министров предлагает существенно ограничить представительские полномочия прокуратуры и исключить возможность представлять интересы граждан в судах.

Нотариусы не могут принимать е-карту плательщика налогов из Дії, несмотря на её внедрение: цифровая процедура до сих пор не урегулирована

Несмотря на цифровизацию госуслуг, использование е-карты плательщика налогов при нотариальных действиях до сих пор вызывает вопросы из-за несогласованности законодательства.

Недопустимость автоматического вывода о преступном происхождении имущества без доказывания фактов в практике ЕСПЧ

Имущество не может считаться преступным лишь на основании подозрений, а государство обязано доказать фактическую основу происхождения имущества.

В Украине могут ослабить ограничения на исполнение судебных решений против ТЦК во время войны

В период военного положения часть судебных решений в Украине не исполняется из-за приостановления исполнительных действий в отношении военных и государственных органов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]