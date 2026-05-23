  1. В Украине

Есть задача подготовить Киев и Киевщину к круговой обороне – председатель Вышгородского РВА Данчин

13:00, 23 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Начальник Вышгородской районной военной администрации Алексей Данчин заявил, что в Киевской области поставили задачу подготовить населенные пункты к круговой обороне.
Есть задача подготовить Киев и Киевщину к круговой обороне – председатель Вышгородского РВА Данчин
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает возможность новых атак по направлению Беларуси и Брянской области РФ на север Украины, в частности, на Черниговское и Киевское направления.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В связи с этим в Киевской области начата подготовка населенных пунктов к обороне, в частности, к круговой обороне. Об этом сообщил глава Вышгородской районной военной администрации Алексей Данчин.

По его словам, соответствующие меры предпринимаются согласно решению военного командования.

«Есть задача подготовки к обороне, в том числе к круговой обороне населенных пунктов Киевской области. У нас их 32, учитывая также город Киев», — заявил он.

В свою очередь Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от разных разведывательных служб информацию о возможной эскалации со стороны РФ на северном направлении.

Напомним, Владимир Зеленский во время поездки в Ровенскую область обсудил с руководителями общин Волынской, Ровенской и Житомирской областей вопросы защиты северного направления с учетом ситуации со стороны Беларуси.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев Киевская область

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украинцам грозит штраф от налоговой за поступления на личные карты: когда вы под прицелом ГНС

Вопрос налогообложения переводов между банковскими картами зависит не от факта транзакции, а от того, признаются ли полученные средства доходом физического лица.

Большая Палата ВС решит, можно ли взыскивать миллионные долги за электроэнергию на ВОТ

ВС поставил под сомнение возможность использования данных коммерческого учета, сформированных на ВОТ, для взыскания задолженности за небалансы электроэнергии.

Прокурорам запретят представлять граждан в судах — правительство предлагает изменить закон о прокуратуре

Кабинет Министров предлагает существенно ограничить представительские полномочия прокуратуры и исключить возможность представлять интересы граждан в судах.

Нотариусы не могут принимать е-карту плательщика налогов из Дії, несмотря на её внедрение: цифровая процедура до сих пор не урегулирована

Несмотря на цифровизацию госуслуг, использование е-карты плательщика налогов при нотариальных действиях до сих пор вызывает вопросы из-за несогласованности законодательства.

Недопустимость автоматического вывода о преступном происхождении имущества без доказывания фактов в практике ЕСПЧ

Имущество не может считаться преступным лишь на основании подозрений, а государство обязано доказать фактическую основу происхождения имущества.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]