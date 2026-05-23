Есть задача подготовить Киев и Киевщину к круговой обороне – председатель Вышгородского РВА Данчин
Как известно, Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает возможность новых атак по направлению Беларуси и Брянской области РФ на север Украины, в частности, на Черниговское и Киевское направления.
В связи с этим в Киевской области начата подготовка населенных пунктов к обороне, в частности, к круговой обороне. Об этом сообщил глава Вышгородской районной военной администрации Алексей Данчин.
По его словам, соответствующие меры предпринимаются согласно решению военного командования.
«Есть задача подготовки к обороне, в том числе к круговой обороне населенных пунктов Киевской области. У нас их 32, учитывая также город Киев», — заявил он.
В свою очередь Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от разных разведывательных служб информацию о возможной эскалации со стороны РФ на северном направлении.
Напомним, Владимир Зеленский во время поездки в Ровенскую область обсудил с руководителями общин Волынской, Ровенской и Житомирской областей вопросы защиты северного направления с учетом ситуации со стороны Беларуси.
