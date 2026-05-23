ТЦК не може вимагати особистої явки для подання заяви на відстрочку — суд став на бік військовозобов’язаного

Черкаський окружний адміністративний суд розглянув справу № 580/12731/25 щодо визнання протиправною бездіяльності комісії з розгляду питань надання військовозобов’язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та зобов’язання розглянути заяву про надання відстрочки.

Спір виник через нерозгляд територіальним центром комплектування та соціальної підтримки заяви військовозобов’язаного, поданої поштою разом із документами, що підтверджують право на відстрочку.

Суд досліджував питання щодо обов’язку ТЦК та СП розглянути заяву про надання відстрочки та прийняти за її результатами рішення, а також правомірності вимоги про особисте прибуття заявника для подання документів.

Суть справи

Військовозобов’язаний, який перебуває на військовому обліку, у вересні 2025 року направив до ТЦК та СП цінним листом через АТ «Укрпошта» заяву про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на підставі пункту 3 частини 3 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». До заяви були додані засвідчені копії документів, передбачених додатком 5 до постанови Кабінету Міністрів України №560 від 16 травня 2024 року, які, на думку заявника, підтверджували наявність у нього права на відстрочку.

У відповідь ТЦК та СП листом повідомив заявника про необхідність особистого прибуття для подання заяви за формою, визначеною додатком 4 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №560.

Позивач вважав таку вимогу незаконною та зазначав, що Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України №1487, не містить вимоги щодо обов’язкового особистого прибуття до ТЦК та СП для подання заяви і документів на відстрочку.

Оскільки станом на момент звернення до суду заява фактично не була розглянута, а рішення про надання чи відмову у наданні відстрочки не ухвалювалося, військовозобов’язаний звернувся до адміністративного суду з вимогою визнати бездіяльність комісії протиправною та зобов’язати її розглянути заяву.

Висновки суду

Суд зазначив, що відповідно до частини 7 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» перевірка підстав для надання військовозобов’язаним відстрочки від призову під час мобілізації та її оформлення здійснюються територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

Суд звернув увагу, що саме на ТЦК та СП покладено обов’язок вирішувати питання щодо надання відстрочки від призову під час мобілізації, а перелік осіб, які мають право на відстрочку, визначений статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», є вичерпним.

Також суд проаналізував положення постанови Кабінету Міністрів України №560 та вказав, що комісія після отримання заяви і підтвердних документів зобов’язана розглянути їх у встановлений строк, оцінити законність підстав для надання відстрочки та ухвалити відповідне рішення — про надання відстрочки або про мотивовану відмову.

Суд наголосив, що пункт 60 Порядку №560 прямо передбачає обов’язок комісії розглянути заяву та документи протягом семи днів з дати їх надходження, а рішення комісії оформлюється протоколом і має бути доведене до відома заявника.

Оцінюючи дії відповідача, суд зазначив, що суб’єкт владних повноважень не може утримуватися від прийняття рішення, яке належить до його виключної компетенції.

Суд встановив, що відповідач не надав доказів розгляду заяви військовозобов’язаного та не ухвалив ні рішення про надання відстрочки, ні мотивованої відмови у її наданні.

Окремо суд підкреслив, що Порядок №1487 не передбачає обов’язку особистого прибуття до ТЦК та СП для подання заяви та документів на відстрочку від призову під час мобілізації, а тому вимога про особисту явку не може бути підставою для нерозгляду заяви по суті.

Суд дійшов висновку, що відсутність належним чином оформленого рішення свідчить про протиправну бездіяльність комісії.

Водночас суд не задовольнив вимогу про безпосереднє надання відстрочки, оскільки питання оцінки підстав та ухвалення рішення належить до компетенції відповідної комісії ТЦК та СП.

За результатами розгляду справи суд визнав протиправною бездіяльність комісії щодо нерозгляду заяви про надання відстрочки та зобов’язав відповідача розглянути заяву військовозобов’язаного, прийняти обґрунтоване рішення та повідомити заявника про результати розгляду. Також суд стягнув на користь позивача судовий збір.

