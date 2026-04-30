Воєнний стан та мобілізацію продовжено ще на 3 місяці: Зеленський підписав закони

Президент підписав документи про продовження воєнного стану та мобілізації ще на 3 місяці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У четвер, 30 квітня, Президент України Володимир Зеленський підписав два законопроєкти № 15197 та № 15198 про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Нагадаємо, що у Верховній Раді 28 квітня підтримали два законопроєкти щодо:

продовження воєнного стану, за проголосували 315 народних депутатів

загальної мобілізації, за проголосували 304 народних депутатів

Документи подав Президент Володимир Зеленський.

Йдеться про проєкти законів № 15197 та № 15198, які передбачають затвердження відповідних указів глави держави від 27 квітня 2026 року.

Зокрема, законопроєкт № 15197 пропонує затвердити указ №342/2026 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». Відповідно до документа, після ухвалення парламентом закон має бути негайно оприлюднений у медіа та набрати чинності з дня публікації.

Водночас законопроєкт № 15198 стосується затвердження указу №343/2026 «Про продовження строку проведення загальної мобілізації». Закон набере чинності з 4 травня.

Таким чином:

закон 4857-IX продовжує строк дії воєнного стану в Україні з 4 травня 2026 року на 90 діб.

закон 4858-IX передбачає продовження строку проведення загальної мобілізації в Україні з 4 травня 2026 року на 90 діб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.