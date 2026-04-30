Военное положение и мобилизацию продлили еще на 3 месяца: Зеленский подписал законы

14:47, 30 апреля 2026
Президент подписал документы о продлении военного положения и мобилизации еще на 3 месяца.
В четверг, 30 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал два законопроекта № 15197 и № 15198 о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в Украине.

Напомним, что в Верховной Раде 28 апреля поддержали два законопроекта:

  • о продлении военного положения — за проголосовали 315 народных депутатов
  • о всеобщей мобилизации — за проголосовали 304 народных депутата

Документы подал Президент Владимир Зеленский.

Речь идет о проектах законов № 15197 и № 15198, которые предусматривают утверждение соответствующих указов главы государства от 27 апреля 2026 года.

В частности, законопроект № 15197 предлагает утвердить указ №342/2026 «О продлении срока действия военного положения в Украине». В соответствии с документом, после принятия парламентом закон должен быть немедленно обнародован в медиа и вступить в силу со дня публикации.

В то же время законопроект № 15198 касается утверждения указа №343/2026 «О продлении срока проведения всеобщей мобилизации». Закон вступит в силу с 4 мая.

Таким образом:

  • закон 4857-IX продлевает срок действия военного положения в Украине с 4 мая 2026 года на 90 суток.
  • закон 4858-IX предусматривает продление срока проведения всеобщей мобилизации в Украине с 4 мая 2026 года на 90 суток.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Минцифры внедряет новый порядок инспектирования игорного оборудования: что он предусматривает

Государство утвердит прозрачный механизм инспектирования игорных автоматов и онлайн-систем для гарантирования корректности игровых алгоритмов.

Минобороны запретит привлекать психологов в ВСУ к боевым выходам и «непрофильным» задачам

Министерство обороны планирует реформировать систему психологического обеспечения в армии.

Нулевое растаможивание могут вернуть, но с ограничениями — одно авто на одного военного

Один автомобиль в одни руки и строгий контроль: депутаты предлагают вернуть льготную растаможку для военных.

Отложенное действие международной страховки отменят: водители на границе смогут сразу использовать «Зеленую карту»

Новый законопроект позволит водителям использовать международную страховку сразу после приобретения.

ЕСПЧ признал незаконным обыск из-за размытого постановления, дающего следователям неограниченную свободу усмотрения

Нечеткие формулировки и отсутствие перечня доказательств могут превратить следственное действие в формальную и незаконную процедуру.

