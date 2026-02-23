  1. В Україні

Очільник Міноборони Михайло Федоров анонсував комплексну реформу мобілізації

12:47, 23 лютого 2026
У Міноборони заявили про роботу над комплексною реформою мобілізації.
В Україні 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично через застосунок «Резерв+» — без подання заяв, довідок і особистих візитів до територіальних центрів комплектування. Про це повідомив очільник Міноборони Михайло Федоров.

За його словами, процес, який раніше тривав тижнями та вимагав значних адміністративних ресурсів, тепер відбувається в цифровому форматі за кілька днів. Система самостійно перевіряє дані через державні реєстри та ухвалює рішення без людського втручання.

Раніше громадяни були змушені:

  • збирати пакети документів для підтвердження права на відстрочку;
  • відвідувати ТЦК кожні 90 днів;
  • очікувати на розгляд заяв понад тиждень;
  • проходити через ручну обробку десятків тисяч звернень.

Наразі:

  • система автоматично отримує та звіряє інформацію з реєстрів;
  • процес продовження відстрочки відбувається без черг і паперових процедур;
  • статус надходить у цифровому форматі через «Резерв+»;
  • ресурси ТЦК фокусуються на ключових завданнях оборони.

У Міноборони наголошують, що нині триває робота над комплексною реформою мобілізації, яка має усунути проблеми, що накопичувалися роками, та водночас зберегти обороноздатність країни.

Зазначимо, що Україна прагне перевести Збройні сили на контрактну основу, але для реалізації такої реформи державі бракує фінансових ресурсів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський.

«Він (Ред: Путін) платить кожній людині гроші за контракт. Ми також хочемо, але в нас недостатньо коштів. Ось де європейці можуть допомогти», - зазначив Зеленський.

