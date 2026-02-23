  1. В Украине

Глава Минобороны Михаил Федоров анонсировал комплексную реформу мобилизации

12:47, 23 февраля 2026
В Минобороны заявили о работе над комплексной реформой мобилизации.

В Украине 90% отсрочек от мобилизации продлеваются автоматически через приложение «Резерв+» — без подачи заявлений, справок и личных визитов в территориальные центры комплектования. Об этом сообщил глава Минобороны Михаил Федоров.

По его словам, процесс, который ранее занимал недели и требовал значительных административных ресурсов, теперь проходит в цифровом формате за несколько дней. Система самостоятельно проверяет данные через государственные реестры и принимает решение без человеческого вмешательства.

Ранее граждане были вынуждены:

  • собирать пакеты документов для подтверждения права на отсрочку;
  • посещать ТЦК каждые 90 дней;
  • ожидать рассмотрения заявлений более недели;
  • проходить через ручную обработку десятков тысяч обращений.

В настоящее время:

  • система автоматически получает и сверяет информацию из реестров;
  • процесс продления отсрочки проходит без очередей и бумажных процедур;
  • статус поступает в цифровом формате через «Резерв+»;
  • ресурсы ТЦК сосредоточены на ключевых задачах обороны.

В Минобороны подчеркивают, что сейчас продолжается работа над комплексной реформой мобилизации, которая должна устранить проблемы, накапливавшиеся годами, и при этом сохранить обороноспособность страны.

Отметим, что Украина стремится перевести Вооруженные силы на контрактную основу, однако для реализации такой реформы государству не хватает финансовых ресурсов. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский.

«Он (Ред: Путин) платит каждому человеку деньги за контракт. Мы тоже хотим, но у нас недостаточно средств. Вот где европейцы могут помочь», — отметил Зеленский.

