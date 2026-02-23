Украина хочет перейти с мобилизации на контракты, но не имеет достаточных средств – Зеленский

Украина планирует перейти на контрактную армию, однако для этого не хватает финансирования.

Украина стремится перевести Вооруженные силы на контрактную основу, однако для реализации такой реформы государству не хватает финансовых ресурсов, и в этом вопросе Киев рассчитывает на помощь европейских партнеров. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, европейские страны могли бы присоединиться к финансированию программы перехода от мобилизационной модели комплектования армии к контрактной.

«А когда мы говорим о людях, то здесь европейцы могут помочь, если мы переведем нашу армию — или когда мы переведем нашу армию — с мобилизации на контракты», — подчеркнул Президент.

Он отметил, что в настоящее время Украина не располагает достаточными средствами для полноценного запуска такой программы.

Президент подчеркнул, что Европа уже оказывает Украине существенную финансовую поддержку, за что Киев благодарен. В частности, он упомянул программу PURL, в рамках которой за европейские средства закупается американская система противовоздушной обороны.

«Достаточно ли финансирования в целом? Нет. Но Европа в большинстве своем за Украину и помогает украинцам. Это правда. Нужно ли нам больше? Сто процентов, потому что у нас нет такого же количества оружия, как у Российской Федерации», — отметил Президент.

Таким образом, вопрос перехода к контрактной армии, по словам главы государства, напрямую связан с возможностями международного финансирования и дальнейшей поддержкой со стороны европейских партнеров.

«Он (Ред: Путин) платит каждому человеку деньги за контракт. Мы тоже хотим, но у нас недостаточно средств. Вот где европейцы могут помочь. Эту программу европейцы пока не финансируют», — отметил Зеленский.

