Украина хочет перейти с мобилизации на контракты, но не имеет достаточных средств – Зеленский

11:53, 23 февраля 2026
Украина планирует перейти на контрактную армию, однако для этого не хватает финансирования.
Фото: TANJUG / Pascal Bastien (STR)
Украина стремится перевести Вооруженные силы на контрактную основу, однако для реализации такой реформы государству не хватает финансовых ресурсов, и в этом вопросе Киев рассчитывает на помощь европейских партнеров. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, европейские страны могли бы присоединиться к финансированию программы перехода от мобилизационной модели комплектования армии к контрактной.

«А когда мы говорим о людях, то здесь европейцы могут помочь, если мы переведем нашу армию — или когда мы переведем нашу армию — с мобилизации на контракты», — подчеркнул Президент.

Он отметил, что в настоящее время Украина не располагает достаточными средствами для полноценного запуска такой программы.

Президент подчеркнул, что Европа уже оказывает Украине существенную финансовую поддержку, за что Киев благодарен. В частности, он упомянул программу PURL, в рамках которой за европейские средства закупается американская система противовоздушной обороны.

«Достаточно ли финансирования в целом? Нет. Но Европа в большинстве своем за Украину и помогает украинцам. Это правда. Нужно ли нам больше? Сто процентов, потому что у нас нет такого же количества оружия, как у Российской Федерации», — отметил Президент.

Таким образом, вопрос перехода к контрактной армии, по словам главы государства, напрямую связан с возможностями международного финансирования и дальнейшей поддержкой со стороны европейских партнеров.

«Он (Ред: Путин) платит каждому человеку деньги за контракт. Мы тоже хотим, но у нас недостаточно средств. Вот где европейцы могут помочь. Эту программу европейцы пока не финансируют», — отметил Зеленский.

деньги армия Украина Владимир Зеленский

