Україна хоче перейти з мобілізації на контракти, але не має достатніх коштів – Зеленський

Україна планує перейти на контрактну армію, однак для цього бракує фінансування.

Україна прагне перевести Збройні сили на контрактну основу, але для реалізації такої реформи державі бракує фінансових ресурсів, і в цьому питанні Київ розраховує на допомогу європейських партнерів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, європейські країни могли б долучитися до фінансування програми переходу від мобілізаційної моделі комплектування війська до контрактної.

«А коли ми говоримо про людей, то тут європейці можуть допомогти, якщо ми переведемо нашу армію – або коли ми переведемо нашу армію – з мобілізації на контракти», — наголосив Президент.

Він підкреслив, що наразі Україна не має достатніх коштів для повноцінного запуску такої програми.

Президент зазначив, що Європа вже надає Україні суттєву фінансову підтримку, за що Київ вдячний. Зокрема, він згадав програму PURL, у межах якої за європейські кошти закуповується американська система протиповітряної оборони.

«Чи загалом достатньо фінансування? Ні. Але Європа в більшості своїй за Україну й допомагає українцям. Це правда. Чи нам потрібно більше? Сто відсотків, бо ми не маємо однакової кількості зброї з Російською Федерацією», — зазначив Президент.

Таким чином, питання переходу до контрактної армії, за словами глави держави, безпосередньо пов’язане з можливостями міжнародного фінансування та подальшою підтримкою з боку європейських партнерів.

«Він (Ред: Путін) платить кожній людині гроші за контракт. Ми також хочемо, але в нас недостатньо коштів. Ось де європейці можуть допомогти. Ось цю програму європейці поки що не фінансують», - зазначив Зеленський.

