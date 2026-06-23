Посадовця «Київзеленбуду» підозрюють у приховуванні майна на 9,6 млн гривень

Зазначені посадовцем у декларації відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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Правоохоронці повідомили про підозру одному із заступників генерального директора КО «Київзеленбуд» в умисному внесенні у декларацію недостовірних даних. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За матеріалами перевірки НАЗК декларації посадовця встановлено, що у 2024 році, перебуваючи на посаді директора комунального підприємства, як суб’єкт декларування, він не вказав у декларації за 2023 рік майно, доходи та фінансові зобов’язання на 9,6 млн грн.

«Зокрема, не задекларував недобудований садовий будинок у Києві площею майже 280 кв.м, збудований замість раніше придбаного будинку площею 21 кв.м. Вартість такого будинку у 2024 році становила майже 8,6 млн грн. Також посадовець не задекларував 700 000 грн доходу від продажу автомобіля BMW Х5 2014 року випуску. Відсутня у його декларації інформація про оформлений кредит на 280 тис. грн», - заявили у прокуратурі.

Таким чином зазначені посадовцем у декларації відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Дії підозрюваного кваліфіковано ч. 2 ст. 366-2 КК України. Посадовцю загрожує покарання у вигляді штрафу від шести тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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