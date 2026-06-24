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Як безпечно відпочивати біля водойм: корисні поради

00:06, 24 червня 2026
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Спеціалісти радять обирати для купання час до 11:00 або після 16:00.
Як безпечно відпочивати біля водойм: корисні поради
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У КП «Плесо» дали кілька порад киянам щодо того, як безпечно відпочивати біля водойм.

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Там нагадали, що офіційно пляжний сезон у столиці не оголошено.

«Утім безпека мешканців і гостей міста лишається пріоритетом міської влади.

Насамперед відпочивати та купатися рекомендується лише на офіційних муніципальних пляжах», йдеться у повідомленні.

Для купання найкраще обирати час до 11:00 або після 16:00.

Заходьте у воду поступово, а після їжі зачекайте щонайменше 1,5–2 години.

Не залишайте дітей без нагляду навіть на короткий час. Для дітей, які не вміють добре плавати, використовуйте рятувальні жилети або інші сертифіковані засоби безпеки.

Категорично заборонено

▪️ вживати алкоголь під час відпочинку біля води;

▪️ купатися в необладнаних місцях;

▪️ стрибати у воду з мостів, причалів, човнів чи високих берегів;

▪️ залазити на буї;

▪️ використовувати для плавання непризначені для цього предмети;

▪️ підпливати до плавзасобів;

▪️ влаштовувати небезпечні ігри у воді.

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Київ КМДА вода

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