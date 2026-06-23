На Оболоні у Києві відкрили Вільнюський сквер та новий пішохідний міст – фото
22:36, 23 червня 2026
Проєкт реалізували в межах співпраці між Києвом і Вільнюсом.
У Києві на Оболоні відкрили новий громадський простір для відпочинку — Вільнюський сквер та пішохідний міст у частині парку на вулиці Прирічній.
Проєкт реалізували в межах співпраці між Києвом і Вільнюсом.
Пішохідний міст зведений через заводь за мотивами мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі. На реалізацію проєкту у 2026 році мерія Вільнюса виділила 600 тисяч євро.
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