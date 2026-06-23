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Лавров заявив про готовність РФ відновити переговори з Україною з точки зупинки

13:16, 23 червня 2026
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За словами глави МЗС РФ Сергія Лаврова, Росія готова у будь-який момент відновити переговори з Україною та продовжити їх з того етапу, на якому вони були зупинені.
Лавров заявив про готовність РФ відновити переговори з Україною з точки зупинки
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Росія готова відновити переговори з Україною у будь-який момент та продовжити їх з того етапу, на якому вони були зупинені. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

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"Ми готові їх відновити будь-коли на тій точці, на якій вони зупинилися", - сказав Лавров.

Він додав, що параметри врегулювання були обговорені та узгоджені на Алясці майже рік тому. 

Зазначимо, що останній раунд тристоронніх переговорів між Україною, РФ і США відбувся 17-18 лютого 2026 року в Женеві. Наступна зустріч була запланована на 5 березня в Абу-Дабі, але її відклали, після чого нову дату не визначили.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий уже зараз розпочати прямі переговори з Путіним, аби досягти завершення війни, не очікуючи, поки США врегулюють інші міжнародні конфлікти.

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рф Україна війна переговори

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