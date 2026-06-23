Лавров заявив про готовність РФ відновити переговори з Україною з точки зупинки

За словами глави МЗС РФ Сергія Лаврова, Росія готова у будь-який момент відновити переговори з Україною та продовжити їх з того етапу, на якому вони були зупинені.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Росія готова відновити переговори з Україною у будь-який момент та продовжити їх з того етапу, на якому вони були зупинені. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

"Ми готові їх відновити будь-коли на тій точці, на якій вони зупинилися", - сказав Лавров.

Він додав, що параметри врегулювання були обговорені та узгоджені на Алясці майже рік тому.

Зазначимо, що останній раунд тристоронніх переговорів між Україною, РФ і США відбувся 17-18 лютого 2026 року в Женеві. Наступна зустріч була запланована на 5 березня в Абу-Дабі, але її відклали, після чого нову дату не визначили.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий уже зараз розпочати прямі переговори з Путіним, аби досягти завершення війни, не очікуючи, поки США врегулюють інші міжнародні конфлікти.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.