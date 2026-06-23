Водителям грозит штраф до 1700 грн: за какое нарушение на парковке придется заплатить немалую сумму

Водителям в Украине напомнили о штрафах за незаконную парковку на местах, предназначенных для людей с инвалидностью.

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Парковка на специально отведённых местах для людей с инвалидностью без соответствующего права является нарушением закона и может привести к штрафу. Такие действия создают неудобства для людей, нуждающихся в особых условиях доступности, и нарушают их права.

Правом пользоваться специально обозначенными местами для парковки обладают водители с инвалидностью, а также лица, перевозящие людей с инвалидностью. Для этого на транспортном средстве должен быть установлен опознавательный знак «Водитель с инвалидностью», а водитель должен иметь документы, подтверждающие соответствующий статус.

Закон запрещает занимать такие места без законных оснований, создавать препятствия для парковки автомобилей людей с инвалидностью или использовать знак «Водитель с инвалидностью» без права на это.

В соответствии со статьёй 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за незаконную остановку или стоянку на местах, предназначенных для водителей с инвалидностью, предусмотрен штраф от 1020 до 1700 гривен. Исключением являются только случаи вынужденной остановки.

Кроме того, штраф может быть наложен за создание препятствий людям с инвалидностью при пользовании специальными парковочными местами, а также за неправомерное использование опознавательного знака «Водитель с инвалидностью».

В случае повторного нарушения в течение года размер штрафа удваивается.

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