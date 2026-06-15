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Національну школу суддів чекають конкурси та нові антикорупційні правила для керівництва

11:09, 15 червня 2026
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У ВККС обговорили реформу Національної школи суддів у межах Дорожньої карти з верховенства права.
Національну школу суддів чекають конкурси та нові антикорупційні правила для керівництва
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У Вищій кваліфікаційній комісії суддів України провели робочу зустріч для реалізації Дорожньої карти з питань верховенства права, зокрема реформування Національної школи суддів України.

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Ключовою темою стало впровадження рекомендацій місії TAIEX Європейського Союзу щодо вдосконалення правового статусу Національної школи суддів. Обговорювалися питання вектору інституційного розвитку відповідних європейських інституцій, конкурсного заміщення вакантних посад та поширення вимог антикорупційного законодавства на керівництво НШСУ.

Голова ВККС Андрій Пасічник наголосив на важливості узгодженого впровадження рекомендацій із залученням усіх заінтересованих сторін.

Під час обговорення учасники напрацювали підходи до реалізації рекомендацій TAIEX та окреслили можливі зміни до Статуту Національної школи суддів України і законодавства. Йдеться, зокрема, про посилення системи підготовки суддів та розвиток викладацького складу установи.

Дорожня карта з питань верховенства права є всеохоплюючим стратегічним документом, що визначає комплекс реформ у межах переговорного процесу щодо членства України в ЄС за переговорним Розділом 23 «Судова влада та основоположні права» та Розділом 24 «Юстиція, свобода і безпека». Цей документ є однією з ключових передумов відкриття офіційних переговорів про вступ України до ЄС у межах Кластера 1 «Основи процесу вступу до ЄС», що відкривається першим і закривається останнім. Його розроблення та виконання свідчать про готовність України відповідати стандартам ЄС, зміцнюють довіру держав-членів та підсилюють статус України як надійного партнера.

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ЄС правосуддя Школа суддів реформа конкурс дорожня карта

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