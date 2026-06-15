Более 14% должностных лиц указали пенсионные выплаты в декларации НАПК — среди них 55 депутатов и 858 судей

Медианная пенсия среди депутатов и судей почти одинакова — около 229,6 тысячи гривен в год у депутатов и 227,1 тысячи гривен у судей.

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По данным анализа деклараций, 55 действующих народных депутатов и 858 судей задекларировали получение пенсионных выплат. Это составляет около 14% от всех должностных лиц, подавших ежегодные декларации за прошлый год.

Наивысшие пенсионные выплаты среди депутатского корпуса достигали более 2,3 млн грн в год, что составляет около 192 тыс. грн ежемесячно. Также в топе — депутаты, чьи годовые пенсии превышали 1,4 млн грн и 973 тыс. грн.

В то же время в судебной системе зафиксированы еще более высокие показатели. Наибольшая задекларированная пенсия составляла почти 3 млн грн в год — около 250 тыс. грн ежемесячно. Другие высокие выплаты колебались в пределах 2,7–2,8 млн грн в год.

Несмотря на отдельные рекордные суммы, отметили аналитики Опендатабот, медианные показатели типичных пенсий в двух группах почти одинаковы: около 229,6 тыс. грн в год у депутатов и 227,1 тыс. грн у судей.

Средняя пенсия в Украине составляет около 7 236 грн в месяц (примерно 85 тыс. грн в год).

Аналитики отмечают, что несмотря на отмену специальных пенсий для новых получателей, часть действующих должностных лиц продолжает получать значительные выплаты — из-за ранее приобретенных прав, судебных решений или дополнительных званий.

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