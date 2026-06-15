Скорочення штату: хто має переважне право залишитися на роботі у 2026 році

Працівники, яким до виходу на пенсію залишилося менше трьох років, мають переважне право на збереження робочого місця у разі скорочення штату або чисельності працівників.

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Під час скорочення штату роботодавці зобов’язані враховувати не лише професійні якості працівників, а й законодавчо визначені гарантії для окремих категорій. Однією з таких категорій є працівники передпенсійного віку. У Державній службі з питань праці пояснили, хто має переважне право залишитися на роботі у разі скорочення.

Зазначаться, що при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається, зокрема працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат.

Отже, працівники, яким залишилося менше трьох років до досягнення пенсійного віку, за умови рівної кваліфікації та продуктивності праці з іншими працівниками, мають перевагу в залишенні на роботі у разі скорочення штату або чисельності працівників.

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