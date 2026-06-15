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Як будуть звільняти військовослужбовців, які служать з 2014 та 2022 року – у Міноборони відповіли

12:21, 15 червня 2026
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Коли розпочнеться поступове звільнення тих хто служить з 2014 і з 2022 року.
Як будуть звільняти військовослужбовців, які служать з 2014 та 2022 року – у Міноборони відповіли
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У межах трансформації Сил оборони в Україні запроваджується новий підхід до грошового забезпечення та умов служби. Вперше в українському війську з'являється принцип: чим більше ризикуєте, тим більше отримуєте. Це стосується як зарплат, так й відстрочок.

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Як зазначають у Міноборони, нагально стоїть і питання звільнення частини військовослужбовців. Так, у відомстві зазначили, що до кінця року планується поступове звільнення частини військовослужбовців, які перебувають у строю з 2014 та 2022 років. Насамперед це стосуватиметься тих, хто має найбільшу вислугу років і тривалий досвід участі у бойових діях.

Нагадаємо, що міністр оборони України Михайло Федоров повідомив деталі нової контрактної системи військової служби, яка передбачатиме гарантовану відстрочку після завершення контракту. Її тривалість залежатиме від типу контракту, попереднього строку служби та участі військового у бойових діях.

Також у Міністерстві оборони розкрили деталі нової системи грошового забезпечення для військовослужбовців та введення трьох типів контрактів.

Так, середній рівень грошового забезпечення для піхотинців у межах нової моделі буде становити близько 300 тис. грн на місяць, а максимальні виплати — до 460 тис. грн.

Також передбачено додаткові виплати за участь у бойових завданнях: 10 тис. грн за кожен день перебування на позиціях та 40 тис. грн за «штурмовий день». Ці виплати застосовуватимуться як до мобілізованих, так і до військовослужбовців за контрактом.

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уряд військові війна військовослужбовці міноборони

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