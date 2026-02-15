В «Киев Цифровом» запустили опрос о новом названии станции метро «Мостицкая»

Киевляне могут выбрать название станции через приложение «Киев Цифровой».

Опрос о переименовании станции столичного метро с временным названием «Мостицкая» проходит в мобильном приложении «Киев Цифровой». Станцию строят в Подольском районе, она будет следующей после «Сырца» на зеленой ветке. Текущее название является условным и не отражает фактическое расположение станции.

Киевлянам предлагают выбрать одно из трех исторически обоснованных названий:

Рогостинская — в честь реки Рогостинка, протекающей в парке «Сырецкий гай», и земель, известных еще с XV века;

Рогозов яр — природное урочище на территории парка «Сырецкий гай»;

Замковище — местность, где в XVII веке была загородная резиденция католических приоров.

Опрос продлится до 27 февраля 2026 года. Киевляне могут высказать свое мнение только через приложение.

