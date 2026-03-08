В Хмельницком военный сделал около 90 выстрелов с балкона

В одном из микрорайонов города мужчина открыл огонь по двору многоэтажки.

В Хмельницком правоохранители выясняют обстоятельства ночной стрельбы в одном из микрорайонов города. Сообщение о выстрелах во дворе дома на улице Гаевой поступило на спецлинию 102 от местных жителей 7 марта в 22:20. Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

По предварительной информации, неизвестный мужчина открыл огонь по двору многоэтажного дома с балкона квартиры на девятом этаже.

На место происшествия выехали руководство Главного управления Нацполиции в области, следственно-оперативная группа, спецподразделение КОРД и патрульная полиция.

Полицейские установили, что стрельбу открыл житель одной из квартир, который является военнослужащим. Из автоматического оружия он выпустил около 90 патронов.

В результате проведенной полицейской спецоперации мужчина сдался правоохранителям. Во время задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.

В настоящее время ведется расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и происхождение оружия.

