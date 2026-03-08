У Хмельницькому військовий зробив близько 90 вистрілів із балкона

У одному з мікрорайонів міста чоловік відкрив вогонь по подвір’ю багатоповерхівки.

У Хмельницькому правоохоронці з’ясовують обставини нічної стрілянини в одному з мікрорайонів міста. Повідомлення про постріли у дворі будинку на вулиці Гайовій надійшло на спецлінію 102 від місцевих мешканців 7 березня о 22:20. Про це повідомили в поліції Хмельницької області.

За попередньою інформацією, невідомий чоловік відкрив вогонь по подвір’ю багатоповерхового будинку з балкона квартири на дев’ятому поверсі.

На місце події виїхали керівництво Головного управління Нацполіції в області, слідчо-оперативна група, спецпідрозділ КОРД та патрульна поліція.

Поліцейські встановили, що стрілянину відкрив мешканець однієї з квартир, який є військовослужбовцем. Із автоматичної зброї він випустив близько 90 патронів.

У результаті проведеної поліцейської спецоперації чоловік здався правоохоронцям. Під час затримання він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Наразі триває розслідування. Поліцейські встановлюють усі обставини події та походження зброї.

