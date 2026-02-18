Сомнительные доходы и манипуляции с должностями: анализ первых собеседований кандидатов в ВАКС

Первый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

16 февраля 2026 года начался решающий этап конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) — специальные совместные заседания ВККС и Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ). После успешной сдачи квалификационного экзамена в следующую стадию конкурса прошли 73 кандидата на 23 вакантные должности судей ВАКС, из которых 13 — в суд первой инстанции, а 10 — в Апелляционную палату. Именно этот этап является уникальным для конкурса в антикоррупционный суд, так как обязательное участие международных экспертов обеспечивает более высокий уровень независимости отбора и минимизирует риски политического или любого другого неправомерного влияния.

Совместные собеседования ВККС и ОСМЭ стартовали 16 февраля 2026 года и продлятся до 17 марта 2026 года. На них будут проверять добропорядочность кандидатов, законность происхождения имущества, соответствие образа жизни задекларированным доходам и другие критерии, предусмотренные Законом Украины «О Высшем антикоррупционном суде».

Как уже писала «Судебно-юридическая газета», 16 февраля участие в собеседованиях приняли первые четыре кандидата: Дорошенко Наталия Алексеевна, Кухта Владислав Александрович, Макарик Игорь Владимирович, Танасевич Елена Витальевна. Итак, рассмотрим более детально первых кандидатов на должность судьи ВАКС.

Дорошенко Наталия Алексеевна

Судья Ровенского окружного админсуда, бывшая следователь и адвокат, также с 2024 года работает по совместительству на должности старшего преподавателя в Национальном университете водного хозяйства и природопользования. Свое желание присоединиться к ВАКС аргументировала трансформацией, которую война внесла в её личную жизнь и её приоритеты, так как коррупция в воюющей стране приобретает признаки диверсии, и именно сегодня все антикоррупционные органы и антикоррупционные судьи в их числе — это все те люди, которые в силу своей профессии борются за независимость Украины.

Международные эксперты довольно жестко спрашивали о том, достаточно ли у кандидата опыта, касающегося антикоррупционного, именно для работы в ВАКС. Судья Наталия Дорошенко акцентировала внимание на своем опыте в налоговых и таможенных спорах и на опыте рассмотрения дисциплинарных дел, которые сочетались с подозрениями в совершении уголовных правонарушений госслужащими.

Принимала участие в выборах в Ровенский областной Совет от партии «Честь», сформированной экс-правоохранителями. И хотя участие в выборах она принимала как беспартийный кандидат, сам факт участия в политических процессах вызвал вопросы относительно её нейтральности.

В 2013-2014 годах судья отменяла решения местных советов относительно вывешивания флага ЕС. Она объяснила это строгим соблюдением закона о государственной символике, однако члены комиссии поставили под сомнение, чьи именно права она тогда защищала.

Были вопросы и к родственным связям судьи, а конкретно к тому, что муж кандидатки, занимаясь ремонтом авто, декларирует доход на уровне минимального, что вызвало обоснованное сомнение членов ОСМЭ в реальности таких цифр для действующего бизнеса.

Еще один типичный блок проверки — вопросы имущественной неточности, а именно относительно садового дома, который долгое время был незарегистрирован или декларировался с разной площадью. Согласно ответу судьи Наталии Дорошенко, строительство началось до официального оформления земли, а дом, который возводился своими силами мужем и отцом, используется как дачный. Несоответствие дат строительства и прав на землю кандидат объяснила практикой оформления прав на землю в дачных кооперативах в 90-х годах.

Кандидат имеет длительный опыт административного судьи, но не имеет опыта в уголовной юрисдикции, кроме того международные эксперты указывают на возможное занижение доходов семьи как на ключевые риски.

Кухта Владислав Александрович

Судья Черниговского районного суда Черниговской области, работал на должности главного специалиста в Черниговском областном управлении юстиции, на должности помощника судьи Куликовского районного суда Черниговской области, Председатель Черниговского районного суда Черниговской области.

Более 20 лет судейского стажа, преимущественно в административной и гражданской юрисдикциях. Обрабатывает дела автоматически, с акцентом на справедливость. Принимал участие в медийных мероприятиях, например, радиоэфир 2022–2023 с активистами о судебной реформе.

Желание работать в ВАКС мотивирует необходимостью обеспечения честного рассмотрения дел. При этом подчеркивает свою открытость к СМИ и, главное, законность решений даже в сложных случаях.

В 2020 году был привлечен ВСП к дисциплинарной ответственности за ненадлежащий самоотвод в резонансном деле. Международные эксперты предположили, что кандидат просто хотел избежать рассмотрения чувствительного дела, однако судья аргументировал отвод знакомством адвоката по делу с его женой, что указывает на осторожность в конфликтах интересов.

Кроме того, кандидат не указал об этом дисциплинарном взыскании в декларации добропорядочности 2021 года, мотивируя это тем, что оно уже было погашено.

Как отметили международные эксперты, судья Владислав Кухта закрыл около 30 дел по ст. 130 КУоАП относительно нетрезвого вождения в связи с истечением сроков. Более того, в 2021 году освободил лицо от административной ответственности за малозначительностью совершенного правонарушения, хотя закон на тот момент уже прямо запрещал такую процедуру для дел относительно вождения в нетрезвом состоянии. Кандидат признал это судебной ошибкой из-за того, что полагался на память, а не на закон.

Обеспокоили международных экспертов и возможные «схемы» относительно избрания судьи председателем Черниговского районного суда. В досье кандидата многочисленные возобновления на должности председателя из-за отставок коллег: судья на короткое время уступил должность председателя коллеге, которая сразу ушла в отставку с повышенной на 10% пенсией, после чего он снова стал председателем. По мнению экспертов, это выглядит как манипуляции для сохранения должности или выплат.

Как видим, кандидат имеет большой опыт районного судьи и опыт административного руководства, открыт к интервью и общению со СМИ, однако имеет дисциплинарное взыскание и возможные схемы при управленческой должности.

Макарик Игорь Владимирович

Юрисконсульт ООО «Перша приватна броварня», работал главным специалистом отдела государственной регистрации вещевых прав на недвижимое имущество, в 2017 году получил адвокатское удостоверение, имеет опыт профессиональной деятельности адвоката, в том числе по осуществлению представительства судьи, более семи лет.

На экзамене показал довольно высокий результат — 366,76 балла, что свидетельствует о высоком уровне теоретической подготовки. Считает отсутствие опыта в коррумпированной судебной системе своим преимуществом.

Кандидат отдал предпочтение ВАКС перед другими судами, так как поддерживает судебную реформу, интеграцию в европейскую правовую семью, готов к большей нагрузке и ответственности, не боится давления, стремится к добропорядочности.

Адвокат Игорь Макарик никогда не работал в суде, даже на должности помощника, что, по мнению экспертов, вызывает сомнения, сможет ли человек без единого вынесенного приговора сразу возглавить процессы в громких коррупционных делах. Помимо основного места работы, адвокат ведет pro bono около 30-40 клиентов в год. Это вызвало удивление у членов ОСМЭ, так как такой альтруизм трудно объяснить с точки зрения экономической логики, а соответственно возникают вопросы относительно прозрачности доходов.

Во время заседания возникли вопросы относительно конфликта интересов и возможного использования адвокатского статуса для обслуживания интересов конкретной бизнес-группы. Кандидат бесплатно защищал родственников своих работодателей, в то же время арендуя у них офис по льготной цене 1000 грн/месяц.

Кандидат имеет весомый адвокатский опыт и демонстрирует заинтересованность в реформировании системы, однако не хватает практического судейского опыта и остаются вопросы относительно его независимости от работодателя.

Танасевич Елена Витальевна

Судья Высшего антикоррупционного суда с 2019 года, бывшая председатель ВАКС. Работала юристом на разных предприятиях, помощником председателя суда, а позже указом президента была назначена на должность судьи Печенежского районного суда Харьковской области сроком на 5 лет. После окончания пятилетнего срока полномочий прошла квалификационное оценивание в рамках конкурса на вакантные должности судей Высшего антикоррупционного суда, назначена на должность судьи Высшего антикоррупционного суда и собственно до настоящего времени осуществляет судопроизводство в Высшем антикоррупционном суде.

Кандидат имеет более 10 лет судейского стажа, включая административное руководство. В ВАКС рассматривала антикоррупционные дела, читала лекции по уголовному праву и антикоррупции в университетах. Планирует продолжить работу в апелляционной палате ВАКС для обеспечения эффективности антикоррупционной юстиции.

Очередной вопрос на заседании кандидату — присутствие судьи Елены Танасевич на праздничном мероприятии в институте интеллектуальной собственности в 2020 году, где присутствовали судья Павел Вовк (экс-глава ОАСК) и экс-председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий. Несмотря на объяснения судьи о том, что ей якобы не было известно об их присутствии на мероприятии, стоит обратить внимание — Елена Танасевич не брала самоотводы при рассмотрении дела судей ОАСК в ВАКС. Однако эти аспекты, свидетельствующие о фактах недобросовестности судьи Танасевич, конкурсная комиссия проигнорировала. Вне внимания конкурсной комиссии остался и факт недопущения нарушения принципа презумпции невиновности лица при постановке манипулятивных вопросов кандидатам.

Во время заседания кандидат не ответила на вопросы относительно стоимости автомобилей семьи. Судья заявила, что закон не обязывает её делать экспертную оценку авто, поэтому она указала, что их стоимость неизвестна. Кроме того, сомнения вызвали и неточности в её декларации. Кандидат указывала, что земельные участки, оформленные на мужа, принадлежат им как супругам, и квартира в Харькове, которая оформлена на судью, принадлежит им как супругам, а когда проходила проверка, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отметило, что для целей антикоррупционного законодательства необходимо указывать информацию относительно титульного собственника. То есть неточности в декларации судья объяснила сложностью толкования семейного и антикоррупционного законодательства.

Также были вопросы и относительно займа в 200 000 грн, полученного судьей от отца. И вопрос о служебном жилье. Проживание в служебной квартире при наличии собственного дома в пригороде Киева вызвало вопросы относительно этичности использования государственных ресурсов.

Кандидат имеет опыт в ВАКС и заявляет о стремлении к прозрачности, но ошибки в декларациях создают сомнения в добропорядочности.

Первый день специальных совместных заседаний показал позицию международных экспертов: они не принимают формальных объяснений и настаивают на полной финансовой прозрачности как кандидатов, так и их семей. Любые манипуляции с административными должностями, попытки обойти закон ради премий или сомнительные доходы — могут иметь решающее значение. Решения о рекомендациях еще не приняты — это были только собеседования.

