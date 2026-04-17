По какому алгоритму для владельцев поврежденного имущества из-за войны будут останавливать начисления коммуналки

12:42, 17 апреля 2026
Главное – официально зафиксировать факт повреждения или уничтожения.
Фото: EPA/UPG
Как мы сообщали, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4825-IX (законопроект № 13155), который освобождает владельцев поврежденного или разрушенного жилья от оплаты коммунальных услуг.

По словам депутата Ирины Борзовой, в документе предусмотрен четкий алгоритм автоматического прекращения начислений.

В частности, первым шагом является официальная фиксация факта повреждения или уничтожения жилья. Это может быть акт ГСЧС, заключение местной комиссии или внесение данных в реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

После этого, на основании зафиксированной информации, все начисления за коммунальные услуги останавливаются автоматически — без дополнительных обращений или заявлений со стороны владельца.

«Человеку не нужно будет ходить по инстанциям и доказывать очевидное», — подчеркнула народный депутат.

В случае уничтожения объекта начисления за коммунальные услуги прекращаются полностью.

Если же объект повреждён и непригоден для использования, применяется иной подход:

  • начисления за коммунальные услуги (вода, газ, тепло) приостанавливаются;
  • плата за жилищную услугу может быть приостановлена или пересчитана по решению совладельцев;
  • субсидии и льготы временно останавливаются.

По словам Борзовой, это позволит избежать ситуаций, когда люди были вынуждены получать платежки за жилье, в котором фактически не проживали.

Закон распространяется на недвижимость, поврежденную вследствие войны, а также на жилье, расположенное на временно оккупированных территориях.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» провела анализ ключевых изменений и принятых поправок в законе относительно начисления жилищно-коммунальных услуг.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый







В Гражданский кодекс включат корпоративный договор: какие новации вносит законопроект

Предложенные изменения в ГК выводят инструмент корпоративных соглашений за пределы ООО и АО и делают его доступным для всех частных юридических лиц.

Скриншот на 10 миллионов гривен: ВС о роли Telegram в суде

Сегодня переписка в чате Telegram-канала может стать решающим фактором в многомиллионных хозяйственных спорах.

После заключения договора цену за единицу товара нельзя увеличить более чем на 10%, даже в военное время — ВС

ВС подтвердил, что даже в условиях военного положения совокупное повышение цены за единицу товара в договоре закупки не может превышать 10%.

Кабмин утвердил порядок мониторинга противодействия домашнему насилию

Правительство расширило круг субъектов мониторинга, превращая больницы и школы в активные центры защиты и выявления обидчиков.

Позиция ВС: срок обращения в суд по пенсионным спорам начинается с момента, когда лицо фактически узнало о расчёте пенсии

Верховный Суд разъяснил, что срок обращения в пенсионных спорах начинается с момента, когда лицо узнало о расчёте пенсии, а не с даты ее начисления.

