По какому алгоритму для владельцев поврежденного имущества из-за войны будут останавливать начисления коммуналки

Главное – официально зафиксировать факт повреждения или уничтожения.

Как мы сообщали, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4825-IX (законопроект № 13155), который освобождает владельцев поврежденного или разрушенного жилья от оплаты коммунальных услуг.

По словам депутата Ирины Борзовой, в документе предусмотрен четкий алгоритм автоматического прекращения начислений.

В частности, первым шагом является официальная фиксация факта повреждения или уничтожения жилья. Это может быть акт ГСЧС, заключение местной комиссии или внесение данных в реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

После этого, на основании зафиксированной информации, все начисления за коммунальные услуги останавливаются автоматически — без дополнительных обращений или заявлений со стороны владельца.

«Человеку не нужно будет ходить по инстанциям и доказывать очевидное», — подчеркнула народный депутат.

В случае уничтожения объекта начисления за коммунальные услуги прекращаются полностью.

Если же объект повреждён и непригоден для использования, применяется иной подход:

начисления за коммунальные услуги (вода, газ, тепло) приостанавливаются;

плата за жилищную услугу может быть приостановлена или пересчитана по решению совладельцев;

субсидии и льготы временно останавливаются.

По словам Борзовой, это позволит избежать ситуаций, когда люди были вынуждены получать платежки за жилье, в котором фактически не проживали.

Закон распространяется на недвижимость, поврежденную вследствие войны, а также на жилье, расположенное на временно оккупированных территориях.

