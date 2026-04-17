За яким алгоритмом для власників пошкодженого майна через війну будуть зупиняти нарахування комуналки

Головне — офіційно зафіксувати факт пошкодження або знищення.

Як ми розповідали, Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4825-IX (законопроєкт № 13155), який звільняє власників пошкодженого або зруйнованого житла від сплати комунальних послуг.

За словами депутатки Ірини Борзової, у документі є чіткий алгоритм автоматичного припинення нарахувань.

Зокрема, першим кроком є офіційна фіксація факту пошкодження або знищення житла. Це може бути акт ДСНС, висновок місцевої комісії або внесення даних до реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Після цього, на підставі зафіксованої інформації, всі нарахування за комунальні послуги зупиняються автоматично — без додаткових звернень чи заяв з боку власника.

«Людині не потрібно буде ходити по інстанціях і доводити очевидне», - наголосила народна депутатка.

У разі знищення об’єкта нарахування за комунальні послуги припиняється повністю.

Якщо ж об’єкт пошкоджений і непридатний для використання, застосовується інший підхід:

нарахування за комунальні послуги (вода, газ, тепло) призупиняється;

плата за житлову послугу може бути призупинена або перерахована за рішенням співвласників;

субсидії та пільги тимчасово зупиняються.

За словами Борзової, це дозволяє уникнути ситуацій, коли люди змушені були отримувати платіжки за житло, в якому фактично не жили.

Закон поширюється на нерухомість, пошкоджену внаслідок війни, а також на житло, що розташоване на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» провела аналіз ключових змін та прийнятих правок у законі щодо нарахування житлово-комунальних послуг.

