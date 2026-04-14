В Україні скасували комунальні платежі для власників зруйнованого житла — підписано закон

В Україні скасували нарахування комунальних платежів для власників пошкодженого або зруйнованого через війну житла, а також запровадили механізм автоматичного перерахунку після обстеження.

В Україні скасували нарахування комуналки власникам зруйнованого житла. Відповідний закон №4825-IX (законопроєкт №13155) підписав Президент Володимир Зеленський.

Згідно закону управляючі компанії раз на три місяці будуть звітувати перед мешканцями за всіма отриманими від них коштами.

Документ запроваджує чіткий механізм, де офіційне обстеження майна стає підставою для автоматичного перерахунку та зупинення платежів. Таким чином, законопроєкт захищає власників зруйнованого житла від несправедливих боргів.

Зокрема, передбачається:

скасування нарахування плати за управління багатоквартирним будинком у випадку, якщо оселя пошкоджена або зруйнована чи її експлуатація неможлива через обстріли;

звільнення власників пошкодженого чи знищеного житла від оплати за комунальні послуги у період, коли об’єкт фактично непридатний для проживання;

визначення порядку обліку збитків, завданих власникам нерухомості внаслідок збройної агресії;

врегулювання взаємодії між органами влади, управителями будинків та постачальниками комунальних послуг щодо фіксації пошкоджень і припинення нарахування платежів.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» провела аналіз ключових змін та прийнятих правок у законі щодо нарахування житлово-комунальних послуг. Новий закон передбачає, що механізм перегляду нарахувань за житлово-комунальні послуги запускається після проведення обстеження пошкодженого або зруйнованого житла. При цьому документ встановлює різні підходи до нарахувань залежно від стану нерухомості, яка постраждала внаслідок війни.

