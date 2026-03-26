Верховна Рада заборонила нараховувати комуналку на зруйноване житло

Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон, який ставить крапку в спорах між постачальниками послуг та власниками зруйнованих осель.

Верховна Рада прийняла у другому читанні закон № 4775-IX (проєкт № 13155), який врегульовує порядок нарахування плати за житлово-комунальні послуги, а також облік збитків у разі пошкодження або знищення нерухомості. Вперше на законодавчому рівні запропоновано чітко розмежувати поняття знищеного та пошкодженого майна саме в контексті комунальних зобов’язань.

Аналіз ключових змін та прийнятих правок

Новий закон щодо нарахування житлово-комунальних послуг встановлює різні підходи залежно від стану нерухомості, що постраждала внаслідок війни.

Два статуси — два фінансові режими

Документ чітко розмежовує поняття знищеного та пошкодженого майна, від чого напряму залежить порядок нарахування платежів.

Знищений об’єкт — це нерухомість, відновлення якої є неможливим або економічно недоцільним. У такому випадку нарахування за комунальні послуги та інші супутні платежі повністю припиняються з дати, зазначеної в акті обстеження.

Пошкоджений об'єкт — це майно, яке підлягає відновленню. Для таких об'єктів нарахування за комунальні послуги, зокрема воду, газ і опалення, можуть бути призупинені, якщо використання будівлі становить загрозу життю або вона фактично не використовується за призначенням.

Розширення дії

Під час підготовки до другого читання законопроєкту № 13155 депутати внесли низку суттєвих змін, частина з яких супроводжувалась запереченнями та дискусіями. Однією з важливих новел стало розширення предмета регулювання. Завдяки першій правці назву закону змінено на більш широку, що охоплює не лише «комунальні послуги», а й інші платежі, передбачені законодавством, пов’язані з нерухомістю. Також встановлено чіткі часові рамки дії документа, який застосовуватиметься протягом воєнного стану та ще два роки після його завершення.

Обстеження житла — ключ для перерахунку

Новий закон визначає, що саме процедура обстеження пошкодженого або знищеного житла запускає механізм зміни нарахувань за житлово-комунальні послуги. Головне — офіційно зафіксувати факт пошкодження або знищення. Необхідно подати заяву про обстеження, можна через ЦНАП, «Дію» або безпосередньо до органів виконавчої влади.

Виконавчі органи місцевої влади або військові адміністрації зобов’язані провести обстеження і надіслати повідомлення про результати обстеження не пізніше ніж через 30 робочих днів з моменту пошкодження або знищення об’єкта.

Таке повідомлення надсилається одразу кільком сторонам:

власнику нерухомості;

територіальному органу податкової служби;

постачальникам комунальних послуг;

управителю, ОСББ або житловому кооперативу.

Саме повідомлення є юридичною підставою для припинення або призупинення нарахування комунальних платежів, проведення перерахунку, а також для зупинення надання субсидій та пільг.

Окрему увагу приділено ситуаціям, коли проведення обстеження пошкодженого житла неможливе, зокрема через окупацію або активні бойові дії. У таких випадках об’єкт може бути визнаний знищеним на підставі заяви власника.

Зупинка та припинення нарахувань

Як вже зазначалося, у разі знищення об’єкта нарахування за комунальні послуги припиняється повністю.

Якщо ж об’єкт пошкоджений і непридатний для використання, застосовується інший підхід:

нарахування за комунальні послуги (вода, газ, тепло) призупиняється;

плата за житлову послугу може бути призупинена або перерахована за рішенням співвласників;

субсидії та пільги тимчасово зупиняються.

Перерахунок і відновлення платежів

Перерахунок здійснюється з моменту фактичного пошкодження майна. Після відновлення об’єкта нарахування поновлюється — з дати, визначеної у новому офіційному повідомленні. Також перерахунок має бути здійснений управителем і у разі неможливості надання послуги в повному обсязі через бойові дії.

Важливо: співвласники не звільняються від зобов’язань, що виникли до моменту знищення чи пошкодження будинку.

Щоквартальні звіти управителів

Закон зобов'язує управителів регулярно звітувати перед мешканцями. Це одна з найважливіших змін для ринку. Управитель має не рідше одного разу на квартал готувати детальний звіт про фактично надані послуги та виконані роботи для кожного будинку окремо. Звіт має оприлюднюватися у загальнодоступний спосіб, а співвласники мають право протягом 10 днів надати заперечення до звіту, які управитель зобов'язаний розглянути. Управитель також має оприлюднювати складові плати за абонентське обслуговування.

Компенсація витрат управителям, ОСББ, виконавцям послуг

Це одна з ключових новел, відповідно до якої компенсація надається за рахунок державного та місцевих бюджетів, міжнародної технічної або фінансової допомоги, репарацій та інших стягнень з РФ, а також інших джерел, не заборонених законом. Якщо компенсація вже здійснена за рахунок місцевого бюджету — орган місцевого самоврядування набуває права вимоги до РФ.

Важливо: компенсація покриває не тільки втрачену плату, а й витрати на утримання пошкодженого або знищеного майна.

Загальні збори

Закон вносить зміни до профільних законів про кооперацію та ОСББ, надаючи мешканцям право на самоврядування у кризових ситуаціях. Загальні збори ОСББ або кооперативу офіційно отримують право приймати рішення про повне або часткове звільнення окремих співвласників, чиє майно пошкоджене, від сплати внесків на утримання будинку.

Запобіжники для мешканців окупованих територій

Законом вводиться мораторій на примус споживача до оплати комунальних послуг. Так, до затвердження Кабміном порядку верифікації заборгованості забороняється будь-який примус споживача до оплати послуг, що виникли після 24.02.2022 на окупованих територіях. Ці борги продовжують обліковуватися на особових рахунках, але не підлягають примусовому стягненню.

